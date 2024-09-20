这里的养老院与卫生院毗邻而建（人民眼·医养结合）

引子

一部电梯，连通卫生院内科诊区与医养健康园，楼上看病，楼下养老，近在咫尺。

一条连廊，连接卫生院手术大楼与医养健康园，院内手术，院内康复，无缝衔接。

这里，是山东省淄博市博山区源泉中心卫生院，也是源泉长寿山医养健康园。2018年6月，源泉中心卫生院依托自身医疗资源，毗邻建设了养老机构——源泉长寿山医养健康园，乡镇卫生院与养老院优势互补，为老年人提供“医疗+养老”一体化服务。

习近平总书记强调，“落实支持养老服务业发展、促进医疗卫生和养老服务融合发展的政策措施”。2019年10月，国家卫生健康委等12部门出台的《关于深入推进医养结合发展的若干意见》提出，“有条件的地方可探索医疗卫生和养老服务资源整合、服务衔接”“农村地区可探索乡镇卫生院与敬老院、村卫生室与农村幸福院统筹规划，毗邻建设”。

2017年，博山区在山东省率先探索乡镇卫生院和养老院“资源整合、服务融合”模式。2021年11月起，山东完善推广这一模式，通过一体化建设、签约合作、派驻医护人员等形式，推动乡镇卫生院和养老院紧密合作，为农村老人提供更便捷的医养服务。

目前，山东省已有136家乡镇卫生院建立“资源整合、服务融合”模式。今年1月，该省被国家卫生健康委命名为全国医养结合示范省，省内博山区等6个县（市、区）被命名为全国医养结合示范县（市、区）。

党的二十届三中全会《决定》提出，“促进医养结合”“加快补齐农村养老服务短板”。医疗卫生与养老服务怎样融合发展？农村养老服务短板如何加快补齐？近日，记者走进博山区实地探访。

为民解忧

依托乡镇卫生院毗邻建养老机构，为农村老人提供“医疗+养老”一体化服务

左手翻看病历本，右手焐热听诊器，源泉中心卫生院院长亓庆良凝神静气，为入住长寿山医养健康园的81岁老人王爱芝听诊。确认一切正常后，他又取出血压测量仪，为王爱芝测血压：收缩压101毫米汞柱，舒张压76毫米汞柱，指标正常。收起器械，亓庆良叮嘱护理人员将巡诊信息录入老人电子健康档案。

在源泉中心卫生院，医护人员为医养健康园入住老人开展巡诊，是每天的例行工作。眼下已能缓步行走的王爱芝，前两年一度卧床不起。

王爱芝是源泉镇源西村村民，2022年夏天不慎摔倒，在城区医院做了股骨头置换手术。术后，王爱芝无法下地行走，每次进城复查，都要儿子田跃伟推着轮椅忙前忙后。

“从镇上到城区，一来一回将近60公里。”田跃伟说，因为缺少经常性的康复训练，加上患有糖尿病、高血压等疾病，母亲的身体机能恢复缓慢。

王爱芝的经历不是个例。在一些农村地区，群众进城看病不方便，养老少“医”靠。

“推行乡镇卫生院、养老院‘资源整合、服务融合’模式，就是为解决这个问题。”山东省卫生健康委医养健康处处长吴黎明表示。

走进长寿山医养健康园老年护理中心，一块楼层标示牌映入眼帘：一、二层为养护区，三至六层为源泉中心卫生院的内科病区、老年病区。

作为一家乡镇卫生院，源泉中心卫生院有职工200余人，设有中医康复、医学影像等4个诊疗中心，年接诊约3万人次，能满足当地老年人日常就医需求。但前些年，源泉镇缺少社会养老机构，镇上老年人多由家人照护或前往城区养老机构，就医后的护理需求难以保障，且医院与养老院之间转诊渠道不顺畅，存在老人突发疾病救治不及时的风险。

探索医疗与养护有效衔接，亓庆良萌生了依托卫生院专业优势，就近办养老院的想法，可土地和资金从哪来？

经博山区政府审批，划拨毗邻源泉中心卫生院的60亩土地，规划为养老机构建设用地，并列入区重点民生项目。2018年，通过争取专项资金支持、自筹资金等方式，当地投入1.6亿元，建起长寿山医养健康园，包含特困人员供养服务中心和提供社会养老服务的老年护理中心。经博山区行政审批服务局审批、区民政局备案，长寿山医养健康园作为独立机构运营。

供养服务中心有床位390张，政府购买服务，对全区有意愿入住养老机构的“五保”老人实行兜底集中供养。老年护理中心设养老床位100余张、医疗床位200余张，养老床位常年入住率超过80%。

2022年9月，王爱芝就近到源泉中心卫生院复查时得知，这个家门口的卫生院楼下能养老。在长寿山医养健康园执行院长张群群带领下，母子俩参观了标准化房间，屋内的智能养老病床让他们印象深刻。

“咋还铺两层床垫？”王爱芝看到，厚床垫上铺着一层薄的蓝色床垫。

“蓝色的是智能监测床垫。”张群群解释，床垫内嵌入了传感器，能实时监测卧床老人的心率、呼吸频率等指标。

躺上床垫，传感器嘀嘀响了几声，王爱芝的各项生理指标随即呈现在中控室的屏幕上。床垫还能监测老人的卧床状态、离床次数和时间等，能够提高护理精准度。

目前，长寿山医养健康园已配备智能监测床垫50多张，对有需要的失能、半失能老人开展24小时监护。此外，每个房间的墙壁安装了适老化扶手，床头设置了一键式呼叫器，淋浴间铺设了防滑瓷砖。

更切合王爱芝实际需求的是，医养健康园设置了康复室，配有康复器械，由专业康复师指导老人开展康复训练。“这里医中有养、养中有医，让老人享受‘医疗+养老’一体化服务。”张群群说。

医养结合，收费贵不贵？对于王爱芝母子的疑问，张群群继续介绍，医养健康园根据老人身体状况和自理程度，将老人评定为能力完好、轻度失能、中度失能等5个类别，设定9个护理等级，依据不同护理需求分类定价，每月收费1500元至3800元。

咨询后，王爱芝当即决定入住。经评估，她被确定为特护三级，入住失能养老区房间，每月费用3000元。

在博山区，毗邻乡镇卫生院建立的养老机构，其所提供的医养结合服务项目，实行自主定价，遵循公开透明的原则，经主管部门审批后集中公示。

“养老服务价格透明，诊疗服务纳入医保。”淄博市卫生健康委医政医管科科长闫声国介绍，由养老院转入卫生院治疗的老人，与门诊收治的老人医保涵盖范围相同，享受同等报销待遇。今年初，王爱芝突发疾病，从医养健康园转入卫生院治疗，住院期间花费5991元，自付989元，医保报销比例约为83%。

2019年12月，源泉中心卫生院相关经验做法入选山东省首批医养结合典型案例。2023年12月，长寿山医养健康园获评山东省养老服务标准化示范点。

创新机制

畅通双向转诊通道，构建上下联动机制，养老照护与医疗诊治快速转换

短短6分钟，王爱芝的突发症状得到妥当处置。

“叮咚，叮咚……”今年1月2日，王爱芝突然感到胸口发闷，随即按下了床头呼叫器。

10时55分，报警声响起，护理员吕汝花迅速跑进王爱芝房间，查明情况后，立即联系五楼诊疗区值班的源泉中心卫生院老年医学科主任尹庆军。

10时58分，尹庆军进入王爱芝的房间。见她面色通红、呼吸困难，立刻作出收治决定。

11时01分，尹庆军、吕汝花用推床推着王爱芝，乘电梯抵达五楼病房，已等候在此的护士为老人输氧。王爱芝症状逐渐缓解，尹庆军悬着的心放了下来。

养老院毗邻卫生院，就诊效率大幅提升。根据心电图和血氧检测结果，尹庆军诊断，老人是因冠状动脉供血不足引发呼吸困难，建议住院治疗。征得老人家属同意后，尹庆军为王爱芝填写入院评估记录表，确定诊疗方案。

当天，源泉中心卫生院病房内，共有7名从长寿山医养健康园转入的老人住院治疗。

如果遇到卫生院处理不了的情况怎么办？

2020年11月，博山区夏家庄卫生院旁边开办了城东颐养健康园。上个月，健康园入住老人孙兆东突发左侧肢体麻木、说话不清。夏家庄卫生院内科医生栾聪颖判断，很可能是急性脑梗。由于不具备治疗条件，卫生院向上级医院提出转诊请求。

8分钟后，博山区人民医院急救人员赶到现场，栾聪颖和急救人员一道将孙兆东送上救护车。救护车刚开走，栾聪颖便将老人的电子健康档案通过医共体共建平台，分享给博山区人民医院。

很快，救护车抵达博山区人民医院，神经内科的医生早已待命，为孙兆东进行了静脉溶栓治疗。一小时后，老人的生命体征逐步平稳。

近年来，博山区建立了医共体共建单位绿色转诊通道，作为博山区医共体共建单位，夏家庄卫生院入住老人可以第一时间送往上级医院治疗。医共体共建单位实现信息化互联，上级医院能实时调取转入老人的既往病史、治疗情况等信息。

畅通双向转诊通道，构建上下联动机制，养老照护与医疗诊治快速转换。目前，博山区所有建成“资源整合、服务融合”医养结合模式的乡镇卫生院，均被纳入医共体建设范围，今年以来向上级医院转诊近100人次。

拓展服务

心理疏导、安宁疗护、中医药等特色服务，让老人享受多样化康养照护

“大娘，今天心情咋样？”走进王爱芝房间，陈秀利脚步轻快，语调轻松。

“好着哩！吃得下，睡得着。”王爱芝笑道。

看见王爱芝爱说爱笑，陈秀利放心地离开了房间。

“老小孩，老小孩，老了就像孩子，要多顺着哄着。”陈秀利是源泉中心卫生院彩超室主任。在医养健康园办起来的同一年，她考取了二级心理咨询师资格证，为入住老人提供心理疏导服务。

王爱芝年初住院期间，因为担忧病情、活动减少，情绪低落，在陈秀利不断抚慰、开导下，心情好转。

乘电梯，上六楼，进入安宁疗护区，陈秀利放缓脚步，与护士刘全霞点头示意，轻声问过情况后，转身离去。

病房里，阳光透过淡绿色的窗帘洒向地板。阳台上，几盆绿萝生机勃勃。

病床上，88岁的终末期患者张莲汝经过镇痛治疗，神情安详。病床旁，女儿王琦薇举着一本相册，在张莲汝眼前翻动，不时扭头与母亲交流，共同回忆旧日时光。不再感到疼痛，有女儿陪伴在旁，张莲汝正在爱与尊严中安度生命最后一程。

近年来，越来越多的老年患者希望临终前享有舒适、安详的生活，安宁疗护的需求逐渐增加。2023年，源泉中心卫生院在老年护理中心六楼设置安宁疗护区，开设40余张病床，配备10名医护人员，为生命垂危的老年患者送去细致的临终关怀。

这里允许24小时探视，亲属可以一直守在老人身边。王琦薇每天下午都来陪伴母亲，直到夜晚母亲熟睡后方才离开。“生命尽头得到无微不至的照护，希望母亲心中不留遗憾。”王琦薇说。

2023年11月，国家卫生健康委等3部门出台《居家和社区医养结合服务指南（试行）》，支持医疗卫生机构为老年人提供健康管理、安宁疗护、中医药、心理精神支持等医养结合服务。博山区各乡镇卫生院充分挖掘自身医疗优势，为养老服务赋能。

夏家庄卫生院设有中医科，建有专业中医医护团队。城东颐养健康园依托卫生院资源优势，把中医诊疗、中医药养生保健等特色服务融入医养结合服务中。

陈唯实老人端坐着，护理员白政芹提着一桶用中药材熬制的泡脚水走过来，将水缓缓倒入木盆。蹲下身，她为老人挽起裤脚，将老人的脚捧入盆中。“陈奶奶，水温咋样？”“刚好，刚好。”老人满意地说。

每天下午，城东颐养健康园都会熬制中药汤剂，免费为入住老人泡脚。这里还设置了中医理疗室，配备药膏机、中药颗粒灌装机等设备，为有需要的老人提供中医保健服务。陈唯实最近睡眠不好，泡脚时，卫生院护士高婷婷还为她按压耳部穴位，治疗失眠。

目前，淄博市12家建立“资源整合、服务融合”医养结合模式的乡镇卫生院，全部能够提供中医药服务，8家配备兼职心理咨询师。

强化支撑

健全养老服务人才培养体系，满足医养结合机构发展需求

窗外，绿草如茵；屋内，饭香四溢。

午饭时间，吕汝花用筷子夹起一块肉，送到王爱芝嘴边，看着她细嚼慢咽，等确定咽下了才喂下一口。

今年43岁的吕汝花，是最早来长寿山医养健康园应聘的护理员之一，岗前经历了系统规范的培训。

为老人服药，要用不少于100毫升的温开水送服，不能用牛奶、豆浆等送服……培训要过笔试关，吕汝花一有空就温习培训资料，记录护理要点，顺利通过了考试。

接下来，是实操训练。为老人更换尿布，吕汝花心里有些不自在；照护失能老人，晚上每两小时要起来一次，为老人翻身，她有些不适应；初次给老人鼻饲喂食，手抖得厉害，她急得抹起眼泪……

那段时间，在专业护理员带教下，吕汝花努力过技术关：每天下班后，她都会晚走一个小时，在人体模型上反复练习。让吕汝花坚持下来的，是带教护理员的一席话：“咱们将心比心，要把老人当成自己爹妈来照顾。”

功夫不负有心人，吕汝花通过了上岗培训考核，2022年7月还取得了养老护理员中级职业资格证书。如今已是护理组长的她，每月基本工资加绩效工资4000多元。今年4月，她参加博山区养老护理员职业技能竞赛，获得二等奖。

在博山镇中心卫生院，内科医生孟云飞不久前被选派到山东济宁，参加全省医养结合机构医师培训班学习。3个月的培训期内，她将系统学习老年医学等方面的专业知识。

2022年7月，博山镇综合养老中心开业，由博山镇中心卫生院部分医生为老人提供日常巡诊等医疗服务。孟云飞第一个报了名。

光有热情远远不够，孟云飞发现，工作发生了不小变化：过去是给人看病治病，找准病因后对症下药。现在更多的是为老人做健康管理，治已病更治未病。运动处方怎么开，日常饮食怎么定，都要因人施策。

两年多来，孟云飞接受了多次培训，“有中医治疗方面的，也有老年人健康管理方面的，帮助我们更好地适应岗位变化。”

近年来，博山区持续推进养老服务人才队伍建设，将养老服务人才纳入紧缺人才培养目录，岗前培训率达100%。2023年以来，博山区民政局联合业内专家，对全区养老服务人才开展培训20余次，培训460余人。

“我们将因地制宜、分步实施，推广‘资源整合、服务融合’模式，持续提升医养结合机构服务质量。”博山区委书记路德芝表示。

（文中老人及家属均为化名）

《 人民日报 》（ 2024年09月20日 13 版）