理性甄别月饼“健康噱头” 健康食用月饼有讲究

中秋佳节临近，种类繁多的月饼又上市了。随着人们健康意识的提高，很多商家推出了所谓“无糖月饼”“保健月饼”“药膳月饼”等等，这些月饼是不是真的更健康呢？如何健康吃月饼？为此，人民网采访了天津中医药大学附属保康医院主任医师韩娟。