由于具有收藏属性，寓意美好，黄金产品颇受消费者的欢迎。中国黄金协会发布的数据显示，上半年全国黄金消费量523.753吨，其中黄金首饰270.021吨，金条及金币213.635吨。目前，我国黄金市场有哪些新变化？消费者在购买黄金产品时应该注意哪些问题？记者进行了采访。

消费人群年轻化，产品工艺和款式不断丰富

走进位于北京市西城区广安门内大街的菜百首饰北京总店，不少消费者正在黄金柜台前选购。28岁的袁小姐正为自己挑选一款日常佩戴的黄金首饰，“现在黄金首饰做工比以前精美多了，很多款式是和玉石、珍珠、琉璃等搭配在一起的。今天我打算挑一款黄金和琉璃搭配的编绳手链，小巧精致、佩戴方便。”

伴随黄金产品的工艺和款式不断丰富，不少年轻人喜欢上了购买黄金产品。数据显示，2023年，年龄在25岁至34岁之间的群体逐渐成为黄金消费的主力军。

珐琅工艺、鎏彩工艺、古法工艺、硬金工艺……黄金制作工艺不断“上新”，让黄金产品的款式变得更加多样化。

“在黄金首饰的制作过程中，运用不同的工艺可以创造出不同的效果，满足消费者的多样化审美需求。”菜百股份首席首饰设计师李根介绍，硬金工艺可以将黄金首饰做得更轻薄，也让黄金首饰更耐磨损。鎏彩工艺是一种融合现代丰富彩色原料的彩绘工艺，可以增加黄金首饰的装饰效果。5G工艺是一种新型的黄金加工技术，可以使黄金产品韧性好、重量轻、硬度高。

消费者的喜好演变，推动黄金工艺不断创新。山东招金银楼有限公司副总经理王伟介绍，销售数据显示，部分消费者比较注重黄金产品的附加价值，愿意为个性、文化、设计买单。还有部分消费者追求性价比，价格实惠的黄金产品深受这部分消费者的喜爱。

黄金首饰中不乏充满趣味与新潮的产品。近年来，黄金消费群体逐渐年轻化且需求更加多元，国风国潮、IP联名款产品的出现迎合了年轻消费者表达自我个性的需求。

“随着黄金制作工艺的进步，黄金产品的款式变得更加时尚多样，受到各个年龄层次消费者的欢迎。”王伟说。

产品时尚、个性，“古法”“数字化”各显神通

年轻时尚化、个性定制化是近年来黄金消费的显著趋势。对于年轻消费者来说，佩戴独特的黄金首饰是表达个性的一种方式。

“打金”，就是用黄金原料做成黄金首饰的过程。当前，许多年轻人走进了打金店。与在品牌金店直接购买黄金首饰相比，打金店不仅能够满足消费者个性定制的需求，价格也更加实惠。

在北京市朝阳区十里河的一家打金店，打金师傅李师傅正在忙碌着。他坐在操作台前，一手拿着钳子，一手用高温火枪将黄金熔化。李师傅说，将顾客带来的金条打成黄金首饰要经过称重、过火、化金、定型、复秤等多道工序。

“我做打金这行已经十几年了，近几年来打金的工艺需求比较火热，最高峰的时候一天做过12个戒指、手镯。”李师傅说，打金的每一步都要十分精细，这样才能保证成品的效果。

正在店内的王先生和林女士要打一对戒指和一个手镯。“我们从银行购买了金条，第一次来店里尝试打金这种方式。”王先生说，现在的年轻人都很务实，相比去品牌金店购买成品黄金首饰，来打金店打金更省钱划算。

在打金店中，经典款式和古法工艺受到顾客的喜爱。“现在很流行的古法素圈是通过物理撞击的方式来实现首饰上的磨砂质感。”打金店负责人赵华介绍，“除了古法素圈以外，打金店还能实现许多其他款式，工艺水平在不断提高。只要是顾客喜欢的黄金首饰款式，我们都会尽力帮助他们实现。”

“在市场调研中我们发现，很多年轻消费者追求个性，喜欢购买有独特风格的黄金产品，同时又希望有自由发挥的空间。”李根说，根据消费者的需求，企业推出了多款黄金产品。例如，打破传统“一对”耳饰的概念，可以单只售卖，消费者还能自主选择喜欢的款式进行搭配。

从一些细节上也能看到企业的巧思。比如，为了能给消费者提供更加多元的选择，有的品牌将文创系列的黄金挂件孔径统一，消费者可以买多个挂件穿在同一根绳上，这增加了黄金首饰的“可玩性”。

随着数字技术在黄金行业得到普及应用，消费者可以利用各类线上工具定制自己心仪的黄金产品。例如，有的品牌金店利用人工智能工具生成黄金首饰的图片供消费者定制参考，有的企业在黄金定制和回购领域打造数字化平台，研发出黄金销售和回购智能一体机。

山东招金银楼金色云数字化产业平台负责人林雨说，通过建设数字化产业平台，消费者可以享受多种个性化定制服务，包括标准化定制、个性化定制和人工智能设计。数字技术的应用为黄金行业未来发展带来了更多可能性，催生出更多的黄金珠宝消费新业态、新模式、新场景，提升了消费者的购金体验。

选择正规渠道购买，了解计价和以旧换新规则

面对黄金市场出现的新变化，消费者在购买黄金产品时要注意哪些问题？

中国黄金集团北京旗舰店经营部主管周游表示，消费者可以关注黄金首饰的流行趋势、产品寓意、工艺造型等，认真筛选品牌、对比价格，选择自己青睐的产品。

比如，当选择古法手镯、珐琅彩吊坠等做工较为复杂的产品时，除了关注产品的款式和工艺，更要关注其质量品质，注意焊接是否牢固、焊接点是否平滑、珐琅彩颜色是否通透等细节。

据了解，目前市场上黄金首饰的计价方式主要有两种，一是按照黄金产品的克重进行计价，二是“一口价”模式，即按照商家标价直接计价。“消费者要仔细对比，根据各家金店的金价、产品款式选择合适的黄金产品。”周游提示，消费者要格外关注加工费的情况，“有的黄金产品收取的加工费较高，消费者需要认真辨别其工艺的复杂程度，来确定是否物有所值。”

许多品牌金店的国风国潮系列或IP联名款产品采取“一口价”模式计价。“‘一口价’的黄金首饰大多是克重较轻的产品，工艺有别于传统方式，价格也相对较高。”深圳黄金珠宝文化研究会会长曹阳建议，消费者在购买时应选择信誉良好的商家，了解清楚市场行情和价格走势，在确定消费目的后再出手购买，避免冲动消费。

业内人士表示，即便是“一口价”的黄金首饰，其成分、克重等信息也会对消费者的购买选择起到关键作用，商家应该把成分和克重都标注出来，让消费者在充分知情的情况下作出选择。

除了买黄金，“卖”黄金同样是黄金市场的重要一环。消费者选择购买黄金首饰很重要的原因，是有朝一日可以将黄金首饰“卖”回给金店，换取新的黄金产品。

“办理黄金首饰以旧换新业务，金店的工作人员会帮助消费者确定旧首饰的克重，消费者参照这一克重换取新首饰。”周游说，如果挑选的新款黄金产品克重与旧款相近且精品加工费较低，消费者不用额外支出太多的费用。如果选到的黄金产品克重超出旧款首饰较多且工艺精致，消费者就需要再支出部分产品差价以及精品加工费。

“由于黄金产品的价格较高、计价和回购方式较为复杂等因素，消费者一定要选择正规渠道购买黄金产品，保存好购买时商家开具的票据，弄清楚黄金产品的计价和以旧换新规则。如果与商家产生纠纷，可持保留好的相关证据，向消费者权益保护机构进行投诉。”曹阳说。

《 人民日报 》（ 2024年09月09日 18 版）