气候变化带来健康挑战，专家呼吁关注这类疾病

今年夏天，高温带来的健康影响多次在社交媒体引起热议。越来越多人意识到，气候变化已经不仅是一场生态危机，更是健康危机。

9月14日，“2024清华大学全球气候传播论坛”上，气候变化与健康的关系受到多位专家学者关注。

在“低碳转型与气候传播如何体现以人为本”分论坛上，柳叶刀倒计时亚洲中心主任、清华大学地球系统科学系教授蔡闻佳指出，近年来由气候变化引起的高温事件显著增加，热浪相关的死亡人数已上升到惊人程度。她强调，这些数字不仅仅是冰冷的统计，更是对人类生命健康的严峻警示。特别是随着气候变化的加剧，高温相关的健康风险有望在未来与空气污染相持平，甚至超过后者成为主要的健康威胁。

来自广东肇庆一家公立医院的医生卢辉谈到，“随着气候的变化，我们以往生活和工作当中一些经验，不再适应我们现在的气候变化了。”

卢辉所在的医院主要面向基层患者，看的病是常见病、多发病为主。同时也是本地区120急救中心，负责当地急救工作，一天中有1/4左右的时间跟着救护车去到管辖地区看各类病人。

2022年7月份的一个傍晚，一位林场工作人员在户外工作的时候中暑了，卢辉随急救车前往救治。这位护林员告诉卢辉，他工作几十年，常年在户外跑，特别耐热、扛晒，他还避开了特别热的中午时段，选择在下午4点之后才去到户外工作的，没想到居然还是中暑了。

在以前，卢辉会把这位护林员当作一个普通病例，但是随着气候变化议题的学习，他发现这是受到气候变化影响的一个案例。

卢辉介绍，医学上把受气候变化影响明显的疾病，叫做气候敏感性的疾病，例如，登革热、流感等传染性疾病，还有哮喘、中暑等非传染性疾病，以及精神、心理方面的疾病。其中，老年人、儿童、孕妇、残障人士、基础病患者以及户外工作者等脆弱群体，在气候变化面前尤为脆弱。

如何将科学研究转化为政策决策和公众行动？

面对复杂的科学数据和晦涩的专业术语，蔡闻佳团队采取了一系列创新策略，将气候变化与健康的关系以通俗易懂的方式呈现给公众。他们开发了小程序，让公众可以查询自己所在城市的气候变化健康影响趋势；他们还制作了科普条漫和新媒体内容，以生动的形式讲述气候变化与健康的故事。此外，他们还参与制定了高温下户外运动的团体标准，为公众提供科学指导。

同时，在面向决策者沟通时，蔡闻佳指出，既要讲清危机，也要提出解决方案。她分享了天津通过高温和寒潮脑卒中预警系统降低发病率的成功案例，强调了气候适应措施的经济效益和社会效益。

卢辉强调，有效的科普教育是提升公众气候适应能力的关键。他提到，在上游通过科普和预防手段来减轻气候变化对健康的影响，比下游的治疗更加经济有效，而基层医疗机构和医护人员需要更加关注气候变化对公众健康的直接影响，并提前做好准备。

据悉，“2024清华大学全球气候传播论坛”由清华大学新闻与传播学院气候传播与风险治理研究中心主办，得到能源基金会支持。本届论坛以“全球视野下的气候行动与传播策略”为主题，汇聚了来自政府、学术界、企业、社会组织和媒体等多领域的专家学者，共同探讨了气候变化传播的新局面、新方法以及面临的新机遇与新挑战。(完)