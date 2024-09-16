山东打造“没有围墙的养老院”

“豆腐配上粉条、木耳、蒸包子，饭菜天天不重样，吃完还能和老伙计们在活动室排练文娱节目。”近日，山东日照市岚山区虎山镇黄家峪村的郑世奎老人说起村级养老服务中心赞不绝口。

近年来，岚山区设立了374处村级养老服务中心和38处养老服务驿站，精心打造“没有围墙的养老院”。“此前，这里是一个荒废了20多年的面粉厂，后来建起了养老服务中心，经改造后功能齐全，实现了医养结合。”黄家峪村党支部书记黄识昌介绍，目前，在养老服务中心用餐的75岁以上老人有106人，这里也成为老年人最乐意来的地方。

据统计，截至2023年底，山东省60岁及以上人口2391万人、占23.62%，是老年人口最多的省份。为破解县域养老难题，山东省每年统筹5000万元左右的资金，开展县域养老服务体系创新示范、养老服务高质量发展提升行动，先后认定72个县域养老服务体系创新示范县、6个养老服务高质量发展提升县，打造了一批县域养老服务典型。

2021年，在日照民政局的推进下，岚山区实现养老服务中心全覆盖。区财政给予每处80%的一次性建设补贴，配备休息室、就餐室、文体娱乐室、健身康复室和室外活动场地“四室一场”。该区还按照等级评定实施差异化奖补，区级财政每年给予2.5万元至5万元不等的运营补助。在集体经济状况较好的村居，村集体根据75周岁以上老年人数量，按照每人每天1元至2元标准补贴中心运转。

淄博市张店区在走访摸排老龄样本和辖区养老企业的基础上，梳理了供需清单。但在工作推进中，不少家庭因为费用较高不敢轻易点单。为此，当地政府拿出200万元财政资金，按照政府、企业、个人分担的模式设计了消费服务包。这样一来，个人只需花费50元就能得到每年最高700元的护理服务包。内容涵盖基本生活、饮食、卧床、助洁助浴四类服务。淄博市民王青83岁的父亲去年因脑梗失能卧床，由于没有照料经验，给父亲洗澡成了最让他头疼的事情之一。现在，王青只需打一个电话，两名专业护工就能上门服务。目前，这项政策在张店29个社区试点推广，惠及近6000名80岁以上老人。

山东省民政厅养老服务处副处长王振宇介绍，近年来，山东全力提升居家社区养老服务品质，出台城镇社区老年人日间照料中心、农村幸福院等级划分与评定标准，根据评定结果实行差异化奖补；利用大数据、云计算等信息技术手段，建立起省级智慧养老管理平台，带动建立117个县级养老信息平台，实现养老服务线上点单、线下服务的闭环管理，努力打造“没有围墙的养老院”。