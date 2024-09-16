小众食材端上大众餐桌

天气渐凉，又到吃火锅的时节了。你家的火锅是否还在涮毛肚、鸭肠、羊肉卷这些老面孔？不如来认识几个“新人”吧：花心粉藕，看似一朵花，实则由土豆粉制成，吃起来软绵绵糯叽叽；兴国鱼丝，长得像硬土块，煮熟后却是鲜美的鱼肉面；芋头肉丸，粉糯芋头搭配弹牙肉丸，咬一口满是肉香与芋头的甜香。此外，还有虾仁鱼恋花、鸡蛋豆腐丝、福建海蜇花、重庆花菜干、福州肉燕面、麻城鱼糕……

这一串很多人从未听说过的菜品，都是目前正火热的“小众火锅食材”。它们大多是某个小城的土特产，如五香皮渣来自河北邯郸魏县，曼玲鱼卷是福建泉州崇武的地理标志产品，空心粉耗子源自黑龙江省海伦市。这些美食当地人从小吃到大，只不过此前很少走出过那片土地。

它们如今出圈，得益于社交媒体。随着短视频、直播等传播渠道兴起，美食成为非常受欢迎的内容之一。吃播们不断挖掘新题材，在大分量食品、天价食品、乡村大集等流量密码之后，一部分人又瞄准了小众火锅食材。原本作为主食、早餐、汤料、凉菜的食材，在颇有仪式感且包容性强的火锅汤底中翻滚后，色香味都得到了提升。主播现拆包装、现煮火锅并一口接一口地试吃，引得观众纷纷下单。

相较乡村大集等内容只能看而无法产生交易，小众火锅食材既有流量又能转化为带货量，吸引了大量主播加入。在社交媒体上，这一话题已有上万篇笔记。可以说，短视频是小众火锅食材走出当地、走向全国大市场的“伯乐”。

然而，仅有“种草”的伯乐还不够，还需要有“拔草”的平台。作为近水楼台，主播在社交媒体开通的购物车成了方便选项。不过，精打细算的消费者更喜欢去单件包邮、便宜量大的平台下单。不少商家也敏锐地捕捉到这一趋势，主动添加“小众火锅食材”标签，有的商家拼单量已经超过100万件。

从社交媒体“种草”到电商平台“拔草”，小众火锅食材已形成自己的消费链。它们从某个地域走向大众餐桌，背后既是社交媒体对生活方式的挖掘，也是电商平台带来的购物变革。对地方土特产和相关企业来说，这无疑是一个绝佳的机会。既然已经乘上了社交媒体和电商平台的东风，何不抓紧推广本地特色产品？没准儿就能出现下一个淄博烧烤或天水麻辣烫。毕竟，美食江湖已经沉寂多时，消费者和游客都盼着新花样呢。