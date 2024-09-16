安徽：2026年将建成不少于400家社区嵌入式养老服务机构

新华社合肥9月15日电（记者何曦悦）记者日前从安徽省民政厅获悉，2026年安徽省将建成不少于400家社区嵌入式养老服务机构，辐射所有城市街道和部分有需求的社区，让更多老年人逐步实现“家门口养老”。

安徽省民政厅厅长余向东介绍，去年以来，安徽省先后启动城市社区嵌入式养老机构建设、医养结合改革试点、农村养老政策体系创新实践等改革事项，有力推动安徽省养老服务实现居家社区机构、医养康、城乡、长三角4个“一体化”发展。

推进社区嵌入式养老服务机构建设，让广大老年人在“家门口”享受到优质普惠的养老服务，是“关键小事”，更是“民生大事”。目前，安徽省养老机构床位达到32.1万张，社区嵌入式养老服务机构建成93家。

近年来，安徽省各项养老服务不断完善。老年助餐服务提质增效，累计服务老年人1.1亿人次。低收入老年人居家养老服务补贴制度全面建立，特殊困难老年人家庭适老化改造、家庭养老床位试点有序推进。农村养老服务短板加快补齐，农村敬老院改造提升纳入省级民生实事，幸福院建设加快推进。长三角协同合作日益深化，沪皖共建长三角（广德）康养基地、沪苏浙皖养老服务政策互通互认等提上日程。