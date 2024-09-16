践行大食物观构建多元化食物供给体系

新华社北京9月15日电 日前，国务院办公厅印发《关于践行大食物观构建多元化食物供给体系的意见》（以下简称《意见》）。

《意见》以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，锚定建设农业强国目标，在保护好生态环境的前提下，从耕地资源向整个国土资源拓展、从传统农作物和畜禽资源向更丰富的生物资源拓展，有效促进食物新品种、新领域、新技术开发，加快构建多元化食物供给体系，实现各类食物供求平衡，为确保国家粮食安全、建设农业强国提供坚实保障。

《意见》提出3方面14项重点任务。一是全方位、多途径开发食物资源，拓展食物来源渠道。巩固提升产能，夯实粮食和重要农产品供给基础。积极发展经济林和林下经济，稳妥开发森林食物资源。大力发展饲草产业，增加草食畜产品供给。加快发展深远海养殖，科学开发江河湖海食物资源。加快发展现代设施农业，拓展食物开发新空间。培育发展生物农业，开拓新型食品资源。发展壮大食用菌产业，开发食用菌食品。二是大力推进科技创新，提升食物开发质量效益。加强食物开发基础研究，加快育种创新，构建食物科技创新支撑体系。三是推进全产业链建设，提升食物开发价值链。提升食物加工流通产业水平，推进食物产业集聚发展，提升食物质量安全水平，引导食物营养健康消费。

《意见》要求，要强化保障措施，充分利用现有政策和资金渠道支持食物开发，发展特色农产品保险，完善用地政策，探索构建大食物监测统计体系。

《 人民日报 》（ 2024年09月16日 03 版）