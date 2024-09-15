人民健康“五进”关爱服务计划走进隆化

9月12日，人民健康“五进”关爱服务计划（以下简称“五进”计划）走进河北省隆化县。在生态环境部机关服务局、土壤与农业农村生态环境监管技术中心的支持下，聚焦生态环境部定点帮扶地区群众健康需求，把关爱和健康送到群众“家门口”，本场“五进”计划配置了健康科普、健康筛查、健康咨询、健康生活产品服务体验等项目，助力提升当地群众的健康意识和预防疾病能力。

人民健康“五进”关爱服务计划走进河北省隆化县。

在活动现场，搭建了互联网医疗服务延伸至偏远乡村的应用场景。智慧中医脉诊检测、眼底照相机等体检项目吸引着在场群众纷纷驻足。

在AI乳腺筛查室，只见现场工作人员正在耐心地服务。该项筛查采用AI实时分析乳腺动态图像，自动标注疑似病灶，为大家提供分类建议。

活动还设置了“健康咨询服务”环节，邀请北京大学第一医院全科主任医师李秀清、首都医科大学附属北京安贞医院骨科主任医师胡三保、首都医科大学附属北京胸科医院主任医师高锦雄、中国中医科学院广安门医院内分泌科主任医师张润云、首都医科大学附属北京友谊医院耳鼻咽喉头颈外科中心主任医师李万鑫等，为当地居民提供涵盖骨科、慢病、全科、外科、中医科等多学科健康咨询服务。专家团队凭借丰富的临床经验，详细询问居民的身体状况、既往病史及用药情况，用通俗生动的语言解答疑问，并在治疗、用药、预防等方面给予具体的指导和建议，引导群众树立“每个人都是自己健康的第一责任人”意识。

据河北省承德市隆化县旧屯乡行政综合服务中心主任张旭冉介绍，当地留守老年人居多。老年人如果患了慢性病等疾病，只身外出就医非常不便利。“‘五进’计划的到来，让当地居民不用舟车劳顿‘走进’北京的三甲医院，不仅解决了乡村群众看病就医的实际问题，更传递了温暖和关爱，提升了当地群众的幸福感、获得感、安全感。”河北隆化旧屯乡卫生院副院长白晓龙说。

生态环境部机关服务局傅博表示，“五进”计划的开展，让当地群众切实感受到了“家门口式”健康服务的便利性。希望相关部门、慈善机构、媒体等各界社会力量加入进来，共同提升基层健康水平。

据了解，人民健康将继续联合中央有关单位、各地党委政府、大型企事业单位、权威社会组织，秉承“健康生活 与您共享”理念，持续开展人民健康“五进”关爱服务计划，通过走进机关、企业、社区、乡村、校园，把为民办实事作为重要内容，把惠民生、暖民心、顺民意的工作做到群众心坎上，打造一条有中央媒体平台特色的健康中国、爱国卫生运动新型服务之路，不断增强人民群众的健康获得感、生活幸福感。