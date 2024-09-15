广州首批100台公交车装备AED 构筑急救安全防线

为进一步强化公共交通应急救援能力，广州公交14日启动AED守护计划，首批100台AED公交上线，覆盖市中心城区多条主干道。

广州目前有超过1万台公交车。广州公交AED守护计划负责人卫丽红表示，广州公交AED守护计划旨在利用城市公交的广泛覆盖和流动性，通过在公交车辆上安装AED设备，并配合司机志愿者的急救能力，将每一辆公交车打造为流动的“生命急救站”，构建基于广州公交的“黄金4分钟”流动急救站，进一步提升城市的整体急救能力和风险应对水平。

综合考虑人流量、覆盖面等因素，目前，首批100台AED设备已安装在184、582、204、273等线路公交车上，市民乘客可通过车辆头尾AED标识清晰识别车辆是否具备AED急救设备。

活动现场，广州巴士集团青年志愿者演示了公交AED的使用场景和使用流程，为公交行业一线工作人员进行了急救知识培训。同时，广州公交“生命守护团”宣布成立，将围绕市民乘客的突发急症开展应急救援和科普宣传工作。

为了确保AED设备在关键时刻能够得到有效使用，守护计划启动前，主办方联合广州市卫生健康委、市红十字会、120急救中心等机构，对公交司机及一线员工进行心肺复苏和AED使用的规范化培训。目前，已安装AED车辆的驾驶员已经完成培训并具备急救技能。

记者在现场看到，广州公交AED设备大概为一个背包大小，红白色涂装醒目，设备均安装在公交车上显眼、方便取用的位置，紧急情况下市民可以免费取用，为突发心脏骤停等状况的患者提供及时有效的救治。

据了解，首批AED设备及配套的急救培训资源由腾讯公司向广州市慈善会“灯塔·爱在交通”慈善基金捐赠，并由其开发“公交AED守护计划”微信小程序，接入所有公交AED设备信息，市民可查询公交AED车辆位置。

微信支付公交AED项目负责人张楷文介绍，广州公交AED守护计划运用数字化手段，践行“数字化公益”。除了AED位置查询，广大爱心企业和市民还可通过“公交AED守护计划”微信小程序进行公益捐款，每一笔捐款都将用于扩大覆盖公交AED安装。市民参与AED捐款，既是捐赠者，也是潜在的受益者，传递自助和互助理念。

卫丽红称，接下来，有关单位将通过企业捐赠与公众募捐相结合的形式，继续扩大AED设备安装车辆的范围，逐步推广安装至其他公交线路，并积极开展急救知识培训、科普活动，利用公交LED屏发布公益广告等方式普及提升全民应急救护知识。(完)