品牌赋能产业高质量发展 “敖汉小米”大会在北京召开

强国必先强农，农强方能国强。农业强国是社会主义现代化强国的根基，推进农业现代化是实现高质量发展的必然要求。小米是我国重要的粮食作物之一。近年来，作为典型的旱作农业区代表，具有悠久的农业生产历史的内蒙古自治区赤峰市敖汉旗依托独特的自然条件，以“全球重要农业文化遗产”为名片，大力发展小米产业，打造“敖汉小米”区域公用品牌，让记忆中小米的香糯滋味重新溢满舌尖，传续千年谷香。

9月6日，以“聚力品牌引领 赋能产业升级”为主题的“敖汉小米”大会在北京举行。相关政府部门代表、专家学者、企业负责人齐聚一堂，围绕小米品牌价值引领产业升级、农耕文化与产业创新融合、文化赋能助力区域品牌打造等议题，展开深入探讨与交流。会上还发布了《地理标志产品 敖汉小米》地方标准（修订版），并发起成立了“敖汉小米”产学研联合体，多方助力推动敖汉小米产业高质量发展。

“敖汉小米”大会现场。

“我们始终坚持把小米作为全旗重点发展的农牧业主导产业，聚焦品种培优、品质提升、品牌打造，全力推动敖汉小米全产业链发展。”中共敖汉旗委书记王永军介绍说，敖汉小米先后获批“国家地理标志保护产品”“国家地理标志证明商标”，入选了中国农业品牌目录、全国名特优新农产品目录。“小米产业的高质量发展承载着敖汉的希望，如何让资源优势更好地转化为经济优势、发挥社会效益，是我们重点研究的方向和目标。下一步，敖汉旗将以发展订单农业、延伸产业链条、推广产品溯源为抓手，继续加大产业培育力度，加强政策支持引导，不断释放敖汉小米发展潜力。”王永军说。

2012年，敖汉旱作农业系统被联合国粮农组织列为全球重要农业文化遗产。世界农业文化遗产基金会主席、联合国粮农组织自然资源与环境管理部水土资源司原司长帕尔维兹·库哈弗坎在视频发言中说，敖汉地区独特的温度、大陆季风性气候，为培育敖汉小米提供了有利条件，多样化和富含矿物质的土壤，造就了敖汉小米的优良品质。

“联合国粮农组织驻华代表处一直与国内多方伙伴密切合作，促进小米的可持续发展。比如，我们与农业农村部合作，在中国多个省份推动起源作物基因多样性的农场保护与可持续利用，包括小米、燕麦、大豆与水稻。此外，我们还通过全球重要农业文化遗产的认证，推动小米及其他本土作物的保护。”联合国粮农组织驻华代表处项目官员董乐介绍说，希望通过政策和体制机制创新、技术示范、新产品开发、能力建设和宣传，推动传统作物物种的在地保护与利用，提升附加价值，增加当地农户的收入，并提高小米和其他作物的气候韧性。

“敖汉小米产业是中国优势产业，建议加强品牌建设，推动敖汉谷产业品牌做大做强，走向世界，实现中国小米，世界共享。”中国品牌建设促进会理事长刘平均认为，提升敖汉小米的全球影响力和市场竞争力可以从多方面入手，包括制定小米的品牌评价国际标准、按照国际标准发布世界小米的产区品牌榜和产品品牌榜、建立国际小米跨境贸易平台、组织全球产业相关品牌大会等。

在全国政协委员、中国科学院地理科学与资源研究所研究员、农业农村部全球重要农业文化遗产专家委员会主任委员闵庆文看来，敖汉旱作农业系统最主要的特征是悠久的历史、多样化的特有品种资源、适应性管理技术、相关的社会组织与乡村文化，以及农林牧结合、多品种间作形成的合理土地利用方式。当前，敖汉旱作农业系统实现高质量发展，需要不断拓展有文化内涵的生态农产品类型，以体现农业生产的多样性；切实推进产业的融合发展，以提高就业增收水平；持续做好对内对外宣传，以提高全社会对于敖汉旱作农业系统价值的认识；适时开展规划修编工作以更好明确发展方向与重点。

“近年来，分子标记辅助育种、全基因组选择育种、基因编辑和转基因等生物育种技术的高速发展，进一步提升了谷子种业水平。”中国农业科学院作物科学研究所研究员、国家谷子高粱产业体系首席科学家刁现民详细介绍了中国谷子种业的形成和发展、中谷及中杂谷品种培育和产业化现状。他认为，敖汉是谷子育种和种子企业关注的热点地区，小米品牌和产业体系建设长期且艰巨。他还从专业角度对敖汉谷子种业创新和交易中心构建提出了建议。

结合考古实践经验，山东大学教授赵志军从农耕文化形成角度，梳理了农业起源、文明起源与敖汉小米的关系。他说，越来越多的考古证据显示，中华农耕文化的形成，为中华文明的建立奠定了经济基础和文化基石。追溯到西辽河流域地区万年粟作农耕文化，造就了特色鲜明的五千年红山文明，这与敖汉小米起源与发展关系密切。而敖汉旗的一系列重要考古发现，则展现了完整的西辽河流域地区万年史前文明史。

“在相关部门的支持和推动下，敖汉旗农耕小米集团历时两年，通过对敖汉旗境内土地的矿物质进行全面检测，对所产农作物的无机盐物质进行分区域测定，根据检验结果分类出了核心区、边缘区、山区的精细化种植方案，通过对核心产区高品质原粮的深度研究，现已完成了四项小米二产深加工的产品开发生产。”南开大学博士生创业导师、敖汉旗农耕小米产业发展（集团）有限公司产业发展顾问田野说，希望未来敖汉小米持续创新研发深加工系列产品，让世界可以品尝到更健康、更绿色、更优质的敖汉小米。

小米在全国不同地区有着不同的种植传统和不同的品牌文化。中国食品报社品牌农业中心主任、“食域中国”产业振兴计划创始人刘鑫淼建议，各地可以根据本地区域特色打造自己的区域品牌，以品牌强农为引领，拉动产业升级。以敖汉小米产业发展为例，敖汉旗积极推进“敖汉小米”区域品牌打造，通过品牌文化赋能，科技创新支撑，龙头企业培育，创新产品研发，农文旅融合，全方位提升敖汉小米品牌知名度和小米全产业链升级，打造了以敖汉旗为核心，面向东北、覆盖蒙东辽西地区谷子产业区，建设了小米博物馆、旱作农业主题公园、世界谷种研发基地、农耕文化旅游目的地，创办了农业文化遗产主题餐厅、小米饭农家院，开发了小米旅游产品。他认为，目前，敖汉小米产业已然形成了种植、加工、销售、食用以及文化旅游的“三产融合”态势，踏上小特产走向大产业、完善产业链到培育产业集群的高质量发展之路。

“敖汉小米”产学研联合体正式启动。

“敖汉小米”供应链联盟正式启动。

“敖汉小米”产供销联盟正式启动。

会上，敖汉旗政府副旗长季旭东作为代表发布了《地理标志产品 敖汉小米》地方标准（修订版），敖汉旗人民政府向敖汉小米产业协会授予“敖汉小米”专属标识。人民网旗下综合消费服务平台——人民优选联合敖汉旗政府及有关单位建设的“人民优选·敖汉小米馆”同步上线，人民优选·“敖汉小米”专项产品在会上发布。会议期间还启动建设了“敖汉小米”产学研联合体、“敖汉小米”供应链联盟、“敖汉小米”产供销联盟，敖汉旗将联动行业协会、科研机构、高校院所、供应链各方代表、产供销渠道代表等多方力量，共同助力敖汉小米蓬勃发展，为消费者提供更优质、更多样化的产品选择，也将为种植者、生产者、加工者、销售者等产业链各个环节带来更大的经济效益。

本次“敖汉小米”大会由中国农学会农业文化遗产分会、国家谷子高粱产业技术研发中心、中共赤峰市委员会、赤峰市人民政府、中共敖汉旗委员会、敖汉旗人民政府主办，中国国际文化交流中心、人民网支持。出席本届大会的嘉宾还有原农业部党组成员、中国农产品市场协会会长张玉香，全国政协委员、全国工商联副主席、奇安信集团董事长齐向东，清华大学国际传播研究中心秘书长、副主任苏婧，中国农业科学院农业资源与农业区划研究所原所长王道龙，中国人民大学食学研究中心主任刘广伟，中国科技金融促进会乡村振兴工作委员会秘书长杨莉等嘉宾。