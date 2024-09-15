“婚检率显著提升”值得分析

北京市卫生健康委日前通报，2023年北京市婚前医学检查率较2013年提高10倍，产前筛查率、严重出生缺陷产前诊断率较2013年分别提高10.0%和18.4%。

出生缺陷防治是提高出生人口素质的重要措施。与北京市婚检率显著提升相对应的，是近年来北京市出生缺陷率显著下降。目前北京市严重出生缺陷围产期发生率、神经管缺陷发生率较2013年分别降低31.8%和16.9%，全市出生人口素质不断提高。

这不是北京市一地的变化，在全国范围内也是如此。《2011-2020年中国妇女儿童发展纲要实施方案》确定的目标是，婚前医学检查率达到50%以上。去年7月，国家卫健委在答复十四届全国人大一次会议相关建议时透露，2021年全国婚前医学检查率已达到70.9%，明显高于发展纲要确定的目标，已超额完成了任务。

婚检率的快速上升势头，也让社会上的一些担心不攻自破。我国改强制婚检为自愿婚检之后，一些人认为，或许可能出现民众普遍不愿意婚检，进而出现婚检率大幅下降等现象，导致出生缺陷率居高不下。现在看来，这些担心都显得多余。公民健康素养大幅提升，让参加婚检成为更多人的自觉行动。

但是，数据背后也藏着一些隐忧。比如，婚检率存在很大的地区差异，在一些地方和群体当中仍然处于较低水平。因婚检不全面和重大疾病婚前未尽告知义务，导致因病撤销婚姻的案例近年来呈现多发趋势，成为婚姻幸福的重要影响因素。

主动参加婚检值得肯定，从制度设计来看，如何提高自愿婚检的吸引力，是否要引进更多激励措施都值得思考。尤其是，越是边远落后地区，婚检的自觉性越低，对于这些地区更应该出台相关鼓励婚检的优惠政策。

与此同时，医疗机构在确定婚检项目时，往往注重共性而缺乏个性，婚检者通常按照统一的套餐做检查。应该事先进行问诊，再根据当事人不同的情况开出“婚检处方”，确保婚检更有针对性。个人对于婚姻的一些错误观念也需要纠正，比如认为对方要求自己婚检是对自己缺乏信任等。个人尤其要了解不适合结婚的疾病，避免因漏检关键项目，为婚姻埋下隐患。

只有更好地发挥出婚检的作用，进一步确保婚姻双方和子女的健康，才能维护好婚姻和家庭的幸福。