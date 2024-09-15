随着金价上涨，攒金珠成为一种热门的投资和理财方式。然而，个别电商存在货不对板、逾期发货、客服已读不回等问题，其中，有些不法行为侵犯了消费者公平交易权，扰乱了市场秩序。

网上攒金珠的销售方式，因涉及某一特定时点对黄金的买卖交割而脱离了现货交易，具备了一定的“类期货”特征。期货的风险比现货要高很多，一旦黄金价格大幅波动，就会产生风险溢出。

近年来，随着金价上涨，攒金珠成为一种热门投资和理财方式。有消费者表示，自己热衷于买金珠就是因为相较于一次性买个金首饰，买金珠不会很心疼，攒起来更有动力。然而，这股看似吸引人的攒金珠潮流背后，却隐藏着一些消费陷阱。有消费者投诉，个别电商存在货不对板、逾期发货、客服已读不回等问题，在社交媒体上引发讨论。

消费者丁女士告诉记者，前一段时间，她在网上刷到一篇如何“薅羊毛攒金珠”攻略，抱着试一试的心态，就按照教程买了一颗，每克价格确实比市场价便宜了10多元。具体是，每天在某电商平台的“签到领现金”页面抢优惠券，然后做各种任务兑换元宝，最后从特定活动界面进入直播间将元宝兑换成红包，在指定商家店铺购买金珠时进行抵扣。

丁女士表示，自己一共通过做任务低价买了3颗金珠，共0.08克，但是因为总量没攒满1克，商家需要在60天后才能发货。等待了两个多月，最终却只收到2颗共0.04克的金珠。到货之后联系商家，客服一直已读不回，去直播间询问却被拉黑了。

将自己的遭遇发到社交平台后，丁女士的评论区聚集了不少有类似经历的消费者。“发货慢、克数少，退差价更是难上加难，看见金价涨了就说不按实时金价退款。”“我买了13颗金珠，结果只收到1颗，而且总克重还少了0.23克。”“我收到的也都比直播间页面上写得少，客服还说是因为我自己的秤不准。”“我去黄金回收的地方卖，结果烧了之后只剩下不到一半的重量。”

长期从事黄金回收业务工作的安浩介绍，网上卖金珠的水很深，不同的金珠纯度有差别，很多金店回收时并不认可这些来路不明的金珠。之前掺入铱、钨的假黄金基本可以通过仪器或者水平法检测出来，但现在经常会掺入与黄金密度接近的铼，光谱机在未添加“铼谱线”时，测金仪很难将铼和黄金的峰位区分开来。所以，这些假黄金在经过加工、熔化、提纯后，黄金克重会严重缩水。

有律师表示，上述电商的行为侵犯了消费者公平交易权，扰乱了市场秩序。如果经平台协商仍然不成功，可以就此问题依法向经营者住所地或经营地市场监督管理部门进行投诉举报。

早在今年3月份，就有一批线上主打小克重“金豆子”“攒金豆”的电商密集关停，消费者预购的黄金很多都无法提货。这批线上金店的运营模式大多与丁女士购买金珠的商家类似，支持1克起购买黄金，攒到一定克重以上可以兑换实物黄金。在营销手法上，也默许部分用户使用电商平台优惠券“薅羊毛”，以低价购买黄金。

有业内人士表示，正常的黄金买卖都是实物交割，一手交钱、一手交货，但是像网上攒金珠这种销售方式，实际上因涉及某一特定时点对黄金的买卖交割而脱离了现货交易，具备了一定的“类期货”特征。期货的风险比现货要高很多，一旦黄金价格大幅波动，就会产生风险溢出。有些网店在平台的保证金并不多，金价大涨时，有可能选择不发货跑路，毕竟违约成本不算高。

“无论是小克重的金豆，还是大克重的金条、金砖，如果消费者以投资为目的购买，那就更需要注意避开风险。”招联首席研究员董希淼提示，黄金价格受多种因素影响，波动较大，投资者要有一定的风险规避能力。最重要的是要具备基本的投资理财知识，最好能找到适合自己的投资方式，不要盲目跟风。对于自己不熟悉的理财产品，要提高警惕，避免被不法分子盯上，造成财产损失。