服务消费是民生福祉改善提升的重要支撑，是消费结构优化升级的重要方向，也是推动经济高质量发展的内生动力。近年来，各地纷纷通过培育服务消费新品牌，更好地满足消费者日益个性化、品质化、多元化的消费需求，让消费市场动起来、活起来。

突出特色优势

“安逸”是四川美好生活的代名词。日前，四川省商务厅对2024年度四川省“蜀里安逸”消费新场景拟支持项目名单予以公示。作为省级层面打造的消费品牌，“蜀里安逸”到底如何打造？

据悉，四川将全面实施“三品一创”消费提质扩容工程，即打造全球消费品质供给集聚地、培育全球消费品尚引领创新地、建设全球消费品味生活宜居地和创建国际一流消费环境高地。

素有“德阳文庙甲西川”美誉的文庙位于德阳市中心，是“蜀里安逸”拟支持项目之一。文庙历史特色街区颇具地方特色，以仿古建筑为主，汇聚着大大小小近200家购物、娱乐、餐饮等店铺，是城市商流、人流聚集地。德阳星光商业管理有限公司市场企划部工作人员尹晗硕介绍，今年以来，文庙历史特色街区接待游客约55万人次，游客接待量同比增长150%。

因地制宜、突出地方特色是促进消费的一个抓手。今年以来，江苏重点组织了“苏新消费”系列活动，推动消费品以旧换新政策落地，实现商品零售稳中向好。江苏省商务厅厅长陈涛介绍，上半年，江苏实现社会消费品零售总额24178.4亿元，同比增长4.9%，累计增幅高于全国1.2个百分点；江苏省社会消费品零售总量占全国总规模的10.2%，规模继续保持在全国前列。

9月10日，大润发M会员店无锡首店在无锡梁溪区正式开门迎客，吸引了众多市民前来购物。据悉，近年来当地着力引进打造一批满足群众需求、凸显地方特色的商贸服务品牌。南京商业地产商会专家智库成员苏晓晴表示，凭借商品力、服务力、场景化等优势，会员制超市可为消费者提供更多新选择。

加强业态融合

随着服务消费业态不断创新，多业态融合更好地满足消费需求。

全国首批县域商业“领跑县”无锡宜兴市正积极打造城市商圈名片，为品牌提供落脚点，通过首店经济下沉，释放出县域消费向上潜能。5月以来，已开设宜兴首店超过20家，吸引消费者前往打卡并在社交平台传播，为所在街区和商圈带来流量。上半年，宜兴社会消费品零售总额超过320亿元。

宜兴市商务局有关负责人表示，宜兴正通过品牌、市场、政府三方良性、高效互动，充分发挥首店经济的撬动作用，打造更多城市地标性商圈，让各类优质品牌百花齐放。

体育赛事对于挖掘释放消费潜力、激发经济发展新动能、满足群众高品质生活需求的意义日趋显现。“趣中和·FUN肆嗨”是成都首个街道级体育赛事品牌，重点聚焦绿道经济、商圈经济、夜经济等，品牌不仅成功孵化了多种类型赛事活动，还将这些活动和餐饮、运动装备销售等商业元素相结合，今年以来，累计开展品牌活动500余场，通过放大体育经济带动效应激活消费潜力，让赛事“流量”拉动消费“增量”。

成都高新区中和街道党工委委员、办事处副主任雷涛介绍，今年，中和街道召开了4次促消费推进会，根据辖区4家商业综合体、6条商业特色街的特点举办了7场线下促消费主题活动、3场线上促消费主题活动，发放体育消费券1000余张、体育消费纪念品400余份。

除了体育赛事，美食也是满足游客多样化、个性化需求，培育消费增长点的一支中坚力量。

四川省阿坝州九寨沟县经济商务和信息化局副局长李继明告诉记者，暑期是九寨沟景区的传统旅游旺季，此前有不少游客反映，九寨沟景区仅有诺日朗餐厅可提供餐饮服务，餐食品类供给不够丰富。今年5月份，全新打造的诺日朗风味街30余家餐厅正式对外营业。除了大众美食外，街区还特别汇聚了独具九寨沟地方特色的美食品类，通过提供美味的当季绿色食材，满足游客的多元化需求，同时打响九寨沟特色美食品牌，打造九寨沟旅游消费新场景。截至目前，街区已实现营业额约1000万元，暑期日均接待游客万余人次。

加码直播经济

走进江苏省宿迁市宿豫区迎科电子商务有限公司生产现场和仓储发货中心，主播正对着镜头热情地推销渔具。迎科公司总经理周迎表示，这种“溯源直播”正受到越来越多网友的追捧，今年公司销售额预计超过3亿元。

宿豫区商务局党组书记、局长王化文表示，宿豫区正进一步推进数实融合，强化企业根据自身优势发展“直播+工厂”“跨境+产业带”新模式。

直播经济以其独特的魅力和强大的活力，正成为推动消费增长和经济发展的新引擎。

在浙江省开化县齐溪镇齐溪村，村民余昌源正忙着为即将开始的“源头好物梦工厂”品牌直播活动做准备：农家火腿、小香薯、牛龙片、野葛粉、气糕干、土蜂蜜等各种当地特色农副产品在桌边堆成了小山。

余昌源是当地较早从事农特产品电商销售的“新农人”之一。2015年，他开始收购村民家里的应季农产品，并统一包装通过网络销售让这些优质农副产品走出大山，是村民们贴心的“村小二”。随着电商直播的兴起，近年来，余昌源开始试水直播带货，成了一名“村播”。虽然自己摸索了些门道，但直播间流量始终一般，不过，转机从今年年初开始。

2023年11月，阿里巴巴公益与开化县围绕“数字+人才”“数字+文旅”“数字+农品”3个板块开展合作。随后，开化建设阿里巴巴公益数字人才基地，并引进第三方机构开展常态化基地运营。目前，阿里巴巴公益数字人才基地已打造30个直播间，全力孵化“源头好物梦工厂”本地电商直播品牌，深入挖掘县域乡村农品。

开化县共富领导小组办公室主任余润前表示，开化以数字消费为切入点，充分发挥阿里公益资源优势，纵深推进电商人才培养、文旅线路赋能、区域农品打造等工作，充分激活县域服务消费动能。