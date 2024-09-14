第四届“人民健康之星”科普行动走进许昌

秋风起，秋意浓。秋季寒暖交替反复，昼夜温差大，给心脑血管疾病等慢病的控制和管理带来了不小挑战。9月13日，由人民健康发起，中华中医药学会络病学分会学术支持，以岭药业、大参林保元堂参与的第四届“人民健康之星”科普行动走进河南省许昌市，为数百名到场居民讲解慢病防治知识，助力患者有效管理自身慢病。

第四届“人民健康之星”科普行动河南站现场。

现场，以岭药业相关项目负责人任计辉说：“以岭药业一直秉承‘继承创新，造福人类’的企业宗旨，积极参与各项公益事业。我们将积极助力推动‘人民健康之星’项目落地实施，以‘通络、养精、动形、静神’中华通络养生八字经为引领，推动慢病防治新理念惠及更多人群。同时，全面围绕慢病人群传播健康知识、普及健康理念，助力全民健康素养提升和健康中国建设。”

药店作为基层医疗服务的第一线，在慢病防治过程中不仅负责药品供应和调剂，还在患者用药指导、疾病预防教育和健康咨询等方面发挥着积极作用。“作为药品零售连锁企业，大参林保元堂依托门店资源，积极开展各项公益活动，助力周边居民慢病防控与管理。”大参林许昌营运区经理王博介绍说，下一步，大参林保元堂将进一步提升店员专业服务能力，普及慢病防控知识，引导居民践行健康的生活方式，降低慢性病发病率，促进公民健康素养的提升。

“十指花开通气血，拂尘晃腰调脾胃……”现场，动形养生的中华通络操展演吸引了中老年人的关注，大家纷纷拿起手机录制视频，方便后续跟练。

专家在现场进行科普讲座。

专家科普环节，中国抗衰老促进会理事张林、河南中医药大学第一附属医院心血管内科主任中医师孙天福分别开展了《通络养生八字经》《抗衰老与心脑糖老年病防治》科普讲座，为中老年人慢病管理提供科学指导，并针对秋季养生、衰老与老年病的防治等答疑解惑。

“身体需要经营，健康需要管理。”张林介绍说，秋季昼夜温差大，中老年人群可以通过中华通络养生八字经指导起居养生，通过外动于形、内静于神，根据自身健康状况适度、适量、适时运动，保持乐观向上的心态。做到未病先防、既病防变、病后防复，做好个人健康管理。

孙天福从慢病的危害、心脑血管疾病防治、糖尿病防治、衰老与老年病防治等多个角度，向现场居民科普健康知识。他建议，居民在日常生活中要做到心理平衡、合理膳食、适量运动、戒烟限酒，保持健康生活方式。此外，有氧运动是慢病患者运动康复的主要形式，但要根据自己的实际情况安排运动种类、强度、时间和频率。

“非常感谢‘人民健康之星’科普行动，让我们中老年人在家门口就可以近距离与专家交流。”“科普讲座和健康咨询使我对老年人心脑血管疾病有了更深刻的认知，现场也学到了很多养生‘窍门’，纠正了一些误区，真是收获满满！”现场居民纷纷为科普专家点赞。

在“健康达人分享”环节，健康达人分享了健康管理经验和养生心得。多位医疗专家在现场为居民提供一对一健康咨询，并进行颈动脉斑块检测等慢病筛查项目。此外，以岭药业向大参林保元堂捐赠了500本《通络护心脑》书籍，用于免费向周边居民分发阅读，多形式助力慢病防治关口前移。

当天，许昌当地6家大参林保元堂连锁门店同期为市民提供更为多样化的健康管理咨询服务，助力普及健康生活及慢病管理知识，提升居民慢病防治意识。

据了解，第四届“人民健康之星”科普行动将持续以线上线下相结合的方式，联动全国30余个城市、数百位健康科普专家、数十万家连锁药店，面向药剂师、药店会员以及普通大众，以科普讲座、健康咨询、健康达人分享等多种方式，助力提升基层慢病防治水平，改善慢病患者生活质量，为健康中国建设作出应有贡献。