直播预告：关爱口腔健康 要从小做起

2024年9月20日是第36个“全国爱牙日”，今年的活动主题是“口腔健康 全身健康”，副主题是“全生命周期守护 让健康从‘齿’开始”。

儿童口腔健康不仅仅是指牙齿、口腔的健康，其与全身健康息息相关。良好的口腔健康习惯不仅能给孩子带来健康的体魄，还能帮助孩子们树立信心，让他们能够更积极的面对成长。

9月18日15:00至16:00，北京大学口腔医院儿童口腔科主任医师夏斌将做客“人民好医生”客户端直播间，就少年儿童口腔健康问题与网友进行科普分享，敬请关注。

专家简介：

夏斌，教授，博士生导师。北京大学口腔医院儿童口腔科主任。擅长儿童龋病的综合防治，儿童前牙外伤的诊疗。不合作儿童的行为诱导和镇静、全麻下儿童牙齿治疗。

如何收看直播：

一、下载人民好医生App，进入“名医直播”栏目进行收看。

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