打造全智能医疗健康生态 联影集团亮相服贸会

9月12日，以“全球服务，互惠共享”为主题的2024年中国国际服务贸易交易会（简称“服贸会”）在北京盛大开幕。而联影集团作为一家覆盖预防、诊断、治疗、康复全流程创新解决方案，致力于打造全智能医疗健康生态的医疗科技企业，首次亮相服贸会。

在联影集团展区，汇聚全集团创新产品、技术和服务的多款高端诊疗装备、人工智能、多元数智化解决方案以及健康管理赛道高端产品，如全身临床超高场磁共振、Total-Body PET/CT 、320排640层超高端CT以及诊断级CT一体化直线加速器等。

以全身临床超高场磁共振uMR Jupiter 5T为例，产品首次突破了超高场磁共振局限于脑部成像的限制，实现超高场全身临床成像。在神经系统成像方面，uMR Jupiter更是比肩更高场装备，可为脑小血管疾病与退行性病变提供更多诊断信息。

而作为联影集团入局C端健康管理赛道的关键产品，联影微电子助听器——uOrigin全机型全系列产品也在本次服贸会亮相，吸引了众多现场观众驻足了解。该产品已于2024年8月1日在全国正式发售。依托联影集团在芯片技术、资源的积累，联影微电子从底层技术攻坚，自主研发了异构六核芯片和边缘侧神经网络算法，国产助听器整机厂商首次实现了从芯片、算法到整机及软件系统的源头性、全链条自主创新。

展会现场，关于该产品内置的12种本土化声场景引起来观众极大的兴趣，该功能可以让用户在广场舞、中式厨房等极具中国特色的声音场景中依然能够清晰聆听。据了解，联影微电子团队原创中文听力平台，针对中文语音特点，聚焦声调、中高频语音与音节起始辅音，深度定制中文言语增强算法与中文听力公式，大幅提升国人的聆听清晰度、言语可懂度和舒适度。

此外，联影智元带来的uMetaImaging元影像解决方案，采用云+AI双原生架构，人工智能贯穿预防、筛查、诊断、治疗、康养全流程，整体赋能放射、临床、管理、科研、服务等多场景，全方位革新了医学影像的采集、存储、管理和使用模式。

进一步来讲，联影智能则依托其自有的全栈全谱战略布局，推出超100款AI应用，覆盖诊疗全链路的各环节，包括成像、筛查、诊断、治疗、随访、健康管理等，为医生和患者提供系统化的支持与服务，促进医疗机构的数智一体化建设。同时基于“将AI场景化覆盖”的思维，推出多款AI创新解决方案，覆盖胸痛、卒中、骨科、肿瘤、泛血管、脑科学、县域、手术、科研等多场景。