中药餐饮是营销噱头还是真养生

8月中下旬，一场持续5晚的中医药夜市在浙江省安吉县龙山体育中心正式“出摊”。把脉问诊、针灸推拿、刮痧以及中药养生特色茶饮品尝等项目悉数登场。夜市原本计划晚上六点半到八点半营业，但人气过于火爆只好提前开场，八点半以后还难以结束，大夫们又“延长营业”好一会儿，最终才慢慢在人头攒动、灯火通明中退场。

记者了解到，暑假期间，浙江、河北、安徽、广东、湖南等地也推出了中医药夜市，各地市民热情投入其中。中医药夜市只是中医药养生热潮的一种集中体现，人们对中医药养生的关注已经渗透到生活的方方面面，尤其在药食同源理念的引领下，餐饮中中药材的身影也越发常见。日常饮食中加入中药材真能达到养生的目的吗？中药养生茶饮、食品应该怎么选？对此，记者采访了多位从业者、专家和消费者。

当中药材与咖啡面包奶茶相遇

传统中医养生文化拥有数千年的历史底蕴与广泛的群众基础，且正与现代生活方式融合扩大影响力。近年来，中药餐饮正在以多元方式融入百姓日常生活。不少大中城市都有了药膳养生轻食馆、中药养生茶饮；诸多茶饮连锁品牌上架了药食同源材料的“国潮中式茶饮”，同仁堂、长春堂等中药行业老字号也纷纷推出“中药+茶饮/咖啡/奶茶/甜点”；一些餐饮品牌连锁店，也大量上新产品打出药食同源的旗号，吸引顾客。

北京国贸附近新开了一家吐司店，招牌吐司叫“参司吐司”，店家称，其中添加了长白山高山人参和优质甘草。此外还有多款添加了枸杞、茯苓等中药材的产品。不远处还有一家同类型的中药餐饮小店，兼卖养生茶饮和养生面包。

在天津中医药大学第一附属医院的南院门诊大厅，开了一家主打养生欧包的“药食坊”，产品有百合山药包、黄芪养生包、阿胶软欧包、养生黑芝麻包等添加了中药药材的面包，价格十几元到二十几元不等，此外还有配套的养生健康茶饮。

在各地的药材药品特产展览交易会上，在以中医药大学为主的高校学生的创业策划书中，餐饮+中药的产品研发也越来越多，中药点心、草本饮品等种类丰富，都在试图在自家产品中融合传统与现代，东方与西方。

年轻人的健康需求助推中药餐饮热

在某个以分享、互动、购物和品牌营销为主要特点的社交平台上，截至今年5月，“中医养生”词条总浏览量为32.06亿，创作参与人数达到81.22万。

眭婕是安吉县中医医院治未病科副主任中医师，擅长经方，中医外治法，治未病理念调理减重等代谢性疾病和女性月经病。这次安吉县中医夜市“出摊”，她接诊了许多在妇科和减重代谢调理等方面有困扰的市民。

“到中医院看病需要挂号，有时候可能还挂不上，还要请假来，来了可能还要等好一阵才能看上。夜市就比较贴近人们的生活了，我们义诊，市民晚上逛到这里，看到了排个队，就可以直接和医生交流。”眭婕说，“双向奔赴，群众也有机会了解中医诊治的过程与内容。”

普通夜市上的娱乐项目，在中医夜市被针灸刮痧体验、中医药知识竞答科普代替；普通夜市上的小吃酒水，在中医夜市上被各种中药茶饮、中药点心代替。“烟火气”和“草药香”融合在了一起，其中，中药茶饮体验相当聚集人气。

“我们看门诊时，患者对鼻炎护理、护眼、护嗓的需求量最高，还有就是睡眠不好、皮肤不好、想要祛湿，针对这些我们开发了各种中药茶饮，如清嗅茶、菊花茶、柔肝明眸茶、解忧益眠茶、葛根清脂茶等。”眭婕说。

中医院在夜市设置中药茶饮科普和品尝摊位，短时间内可以聚集大量民众品尝，之后顾客如果决定购买，这些中药茶饮就会以茶包的形式被出售。“现在有很多年轻人对这种茶饮感兴趣，想要通过这种生活化的方式改善自己日常习惯和压力带来的健康短板。”眭婕说。

“第一次见到这种店，感到很新奇。”生活在北京的27岁冯敏周末逛街时，被一家中药奶茶店吸引，进店点了一杯“银翘利咽奶茶”。“味道还可以，最近喉咙不太舒服，就点了这个。”和传统的中药汤剂比起来，冯敏说：“想要喝点轻松愉快的，但是又不损害健康的。我更愿意相信它是有效果的，即使只有一点点。”

经营养生茶饮的一位店主介绍，中药奶茶的目标市场主要集中在年轻人群体，特别是注重健康的消费者。他们愿意为高品质的、对健康有益的中药奶茶支付一定的溢价。

“许多年轻人都认同自己或多或少存在湿气重、脾胃虚等问题，购买针对这类问题的饮食产品和美肤养颜产品的年轻人较多。”这位店主总结道。

中药餐饮真的可以养生吗

伴随中药餐饮逐渐“火出圈”，也有消费者表达了自己的质疑：中药都要按照剂量服用，奶茶、面包里的一点点中药成分有用吗？中药冰淇淋真的可以起到养生作用吗？

与此同时，还有消费者反映，号称添加了中药成分的食品饮品，价格往往较高。市面上，38元1个的中药冰淇淋、52元1个的中药面包售价远超同品类商品。那么，中药餐饮是真有养生效果，还是一种营销噱头？

福建的90后林荣就对药膳餐饮的功效较为纠结，“中药奶茶和面包都尝试过几回，但随后热情就减退了。价格和一般餐饮相比还是贵。”于是林荣开始转向尝试袋泡茶、固体膏状中药食品、瓶装饮料类和冲泡粉末类的中药茶饮，“网购便宜、量大，长时间喝一喝看有没有效果。”

对此，中国中医科学院中医临床基础医学研究所赵静教授认为，中药餐饮是否“有效”的概念是模糊和相对的，“比如党参具有功效，但含有党参的食品是否具有功效和党参的含量、品质直接相关”。

眭婕医生对消费者选择门店现制的、含药食同源成分的茶饮提出建议：“中药茶饮虽然是一种饮品，但它也是要遵循中医辨证施治原则的。所以我们建议有条件的先到中医门诊，识别、确认了自己的体质——阴虚还是阳虚，气虚还是血虚之后，再开一个合适的茶饮方，或者再去选择自己合适的食品或饮品。”

在长春中医药大学读研一的周子蕙告诉记者，她和她的中医朋友很少有人买中药奶茶、面包、冰激凌。“一般用的药食同源药材大部分情况是吃不好也吃不坏的，不能抛开体质和用量看功效。”

聊到作为餐饮需要满足的味觉要求和作为药需要满足的功效要求如何平衡时，周子蕙说：“我个人倾向于药就是药，饭就是饭。真有药效的大部分都不太好吃，而市面上的餐饮要想被多数消费者接受，绝对不能放弃对口味的要求，所以大多会出现两种结果，一种是好喝，但只模仿出了中药药香，没有实际效果；另一种是可能有一点效果，但不太好喝。两者很少能兼得，价格倒是1+1＞2。”

赵静倡导正确认识号称有中医功效的奶茶、冰淇淋及面包等食物，不要认为食用这些所谓的功能性食品可以增强体质。“良好的生活方式、均衡饮食是健康的根本，如有疾病，科学、系统的治疗是必要的。”

赵静认为，中药餐饮的兴起代表了年轻人对中医药及中国文化的认同已经深入到衣食住行的日常各方面，这是让人欣慰的。从创业者角度看，研发味道与功效兼具、又具有性价比的产品需要建立良性的运行机制并寻求与中医药专业人士的合作。她建议有志于此赛道的创业者，根据不同地区、不同季节及人群的体质与喜好，研发有针对性的系列产品，也许更有市场。而对于受众，在购买功能性食品的同时，赵静建议大家应注重健康养生理念，将适合自己体质的中医药养生观念真正贯彻到衣食住行的方方面面，会收获更多。

中青报·中青网见习记者 李怡蒙 记者 刘昶荣