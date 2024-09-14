人民网健康·生活
热词：滚动　生活宝典　大家谈　 养生课　 消费　食品　经济·科技·生态　文旅·体育　 人民投诉
人民网>>健康·生活

人民优选来了

如何读懂面包配料表？这份面包挑选指南请收好

2024年09月14日09:35 来源：人民网

面包，已经成为快节奏生活中许多人喜爱的食品。贝果、意大利面包、全麦面包、酸面包、硬欧面包……面对琳琅满目的面包产品，你是否会关心：如何通过面包外观判断内里是否暄软？散装面包更新鲜吗？如何读懂预包装面包的配料表、营养成分表？临期或过期不久的面包还能吃吗？

人民优选来了——

本期指导专家：江南大学食品学院教授黄卫宁、梁丽，江南大学食品学院助理研究员张书凝。

(责编：王震、吕骞)




热门点击排行榜