筑牢儿童青少年健康防线

摘掉“小眼镜”、不当“小胖墩”、挺直“小脊梁”……近年来，我国实施健康优先发展战略，多措并举，为儿童青少年成长筑起一道道健康防线。

习近平总书记指出：“孩子们成长得更好，是我们最大的心愿。”现在，全社会都关心儿童青少年身体素质，儿童青少年体质健康水平仍是学生素质的短板，近视、超重肥胖、脊柱弯曲异常、龋齿、心理健康等问题，影响儿童青少年健康成长。提高儿童青少年体质健康水平，是一个关系国家和民族未来的大问题，必须高度重视。

坚持预防为主，采取综合防治措施。针对学生群体普遍存在的健康问题，我国明确提出学生常见病“多病共防”策略，即当多种疾病或健康问题存在共同的风险因素时，应采取综合干预措施。例如，日间户外活动和体育锻炼缺乏、睡眠节律紊乱、夜间接触光源刺激时间过长、营养失衡、亲子交流缺乏等，往往是近视、超重肥胖、脊柱弯曲异常和心理健康问题的共同风险因素。通过增加体育锻炼和户外活动、充足睡眠和早睡早起、规律生活、均衡营养、加强亲子交流等，可以同时预防多种疾病或健康问题，达到多病共防的目标。为此，有关部门提出“6个1”健康生活方式：保障每天体育锻炼1小时、校内和校外日间户外活动各1小时；久坐1小时需要起身活动10分钟；以娱乐为目的的视屏时间每天小于1小时；三餐就餐时间相对固定，相差不超过1小时；早睡早起，每天减少夜间接触光源刺激1小时；每天亲子交流1小时和互动15分钟。实践证明，实施科学的预防和干预措施，可以实现常见病多病共防，有效保护学生身心健康。

树立健康第一的教育理念，全面提升学生健康素养。身心健康是学生全面发展的基石。儿童青少年处于生长发育的关键阶段，提升健康素养是促进身心健康最根本、最经济、最有效的措施。儿童青少年的可塑性强，从小拥有的健康素养水平越高，未来用于健康维护的成本越低。因此，必须立足长远“算大账”，坚持将健康教育纳入教育体系，推动由“成绩优先”向“健康优先”回归。学校要利用多种形式开展健康教育，普及健康知识、健身知识、急救知识和技能，培养学生良好的卫生习惯，使其成为自己健康的第一责任人。要开齐开足体育课，帮助学生在体育锻炼中享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志。学生家庭要积极参与“三减三健”（减盐、减油、减糖，健康口腔、健康体重、健康骨骼）全民健康生活方式行动，把健康理念融入日常生活，营造健康的家庭氛围。

将健康融入所有政策，构建多方协作的工作机制。呵护儿童青少年健康成长，是一项复杂而艰巨的社会工程，不能仅靠教育、卫健等部门，要坚持政府主导、强化部门协作、整合优势资源、创造支持环境，建立政府、专业机构、学校、家庭、社区五位一体的协作模式，形成齐抓共管的合力，为孩子们创造一个健康、积极的社会环境。各级政府要树立大健康观，将健康理念融入各项政策，制定有利于儿童青少年健康成长的相关法规，把儿童青少年主要健康指标改善情况纳入目标责任考核，将医疗“小处方”变成社会“大处方”，织牢织密健康防护网。

儿童青少年健康是“民之关切”，也是“国之大者”。全社会行动起来，进一步筑牢儿童青少年健康防线，促进儿童青少年“文明其精神，野蛮其体魄”，共同守护祖国的未来和希望。

《 人民日报 》（ 2024年09月08日 04 版）