“非遗”护健康 高原“藏”良方

“两年了，还是‘泡一泡’最管用。”这是四川甘孜新都桥镇人伍登第二次接受藏医药浴治疗的感受。伍登患有关节炎和痛风，非常影响生产生活，此次来到甘孜州藏医院住院治疗，8天花费约1000元，他表示“真的不贵”。

起源于青藏高原、距今已有3800多年历史的藏医药学如今已发展成为一套完整且科学的医学体系。全国人大代表、甘孜州藏医院党委书记江吉村介绍，2023年，甘孜州人民选择藏医药服务的比例达到48%，大家“对藏医的信任度很高”。

近日，记者随“铸牢共同体中华一家亲”主题宣传“雪域高原焕新貌”调研采访团走进四川省甘孜藏族自治州的甘孜州藏医院，探求高原良方——藏医药的魅力。

藏医药浴法是采取足浴、半身浴和全身浴方式，使药剂通过皮肤毛孔渗透后作用于病所的特色疗法，2018年被联合国教科文组织批准列入人类非物质文化遗产代表作名录。甘孜州藏医院药浴科科长仁真降措介绍，药浴使用的药剂均以高原植物作为原材料，经过蒸煮、发酵、干燥等特色方法炮制而成，对风湿、中风后遗症、腰椎病、皮肤病和部分妇科疾病等有很好疗效。

近日，“铸牢共同体 中华一家亲”主题宣传“雪域高原焕新貌”采访团走进甘孜州藏医院。图为医院药浴室。 中新网记者 刘子衿 摄

甘孜州藏医院是一所集藏医医疗、教学、科研、藏药制剂生产、非遗文化传承为一体的综合性二级甲等公立医院，药浴科是其3个省级藏医重点专科之一。“我们医院现有20多间药浴治疗室，多的时候一天能接诊80人。”仁真降措说，不论患者数量多少，医生都会根据每个病人自身体质和病情调配药剂，“私人定制”是藏医药浴法的特色。

近年来，越来越多外地患者愿意尝试药浴疗法。江吉村告诉记者，甘孜州藏医院目前已经与河南和浙江省的部分医养机构开展了医疗合作，定期派驻本院外治科医生到外省提供服务，把医院自制的藏药和特色的药浴疗法带出家门。

近日，“铸牢共同体 中华一家亲”主题宣传“雪域高原焕新貌”采访团走进甘孜州藏医院。图为医院内部。 中新网记者 刘子衿 摄

除了有老年病、药浴、治未病3个省级藏医重点专科，甘孜州藏医院还有风湿病、脾胃病、腰椎病、心脑血管科4个国家藏医重点专科，并且推动56种藏医药外治理疗技术纳入了四川省医保目录。为了进一步提升综合服务能力，医院先后投入2000余万元，购置CT、DR、彩超、胃镜和碳13等先进设备，并新建PCR实验室。通过藏西医结合、藏医与现代医学技术相结合，提升藏医药的现代适应能力和诊疗水平，也让各族同胞逐步了解和接受藏医药。

“这几年，以北京、广东、浙江、上海为主的省外病人在不断增加”，江吉村说，2023年，医院的州外患者占全年门诊量的比例达到30%。医院还开通了面向全国的网上远程问诊服务，患者只需要登录微信小程序，就可以与对应科室的医生直接对话。

近日，“铸牢共同体 中华一家亲”主题宣传“雪域高原焕新貌”采访团走进甘孜州藏医院。图为医院内部。 中新网记者 刘子衿 摄

在江吉村看来，藏医药“穿越”数千年，得到越来越多关注和认可，这是“疗效见真章”。如今，甘孜州藏医院还通过建设藏医药浴体验馆、研发推出特色药浴养生产品等方式，打造以藏医诊疗、外治理疗、产品销售、文化宣传为一体的服务模式，以药浴这张“非遗”名片带动藏医药文化传承发展，增进各民族间的交往交流交融。

“相信遵循自然法则、文化底蕴深厚的藏医药未来可以走出国门，被更多人看见。”江吉村说。