慢阻肺病被纳入国家基本公卫 钟南山呼吁早筛早诊共筑慢阻肺病新防线

国家卫生健康委办公厅13日发布消息称，为加强呼吸道疾病防治，在基本公共卫生服务高血压、糖尿病两种慢性病患者健康服务基础上，决定组织开展慢性阻塞性肺疾病患者健康服务。

“我非常高兴看到慢阻肺病被正式纳入国家基本公共卫生服务项目，作为呼吸病学领域医务工作者，我深感振奋。”中国工程院院士钟南山表示，社区医院、乡镇卫生院等基层医疗机构是慢阻肺病防治的第一阵线，在慢阻肺病高危人群筛查、戒烟干预、长期随访管理、康复治疗等方面发挥着重要作用。

慢性阻塞性肺疾病，简称“慢阻肺病”，是常见的慢性气道疾病，通常的症状主要表现为经常咳嗽、咳痰、气短等。如发现不及时，或治疗不规范，也容易导致慢阻肺病病情急性加重，甚至死亡。中国有接近1亿的慢阻肺病人群。

慢阻肺病被纳入国家基本公卫，基层医疗服务能力得到增强，优质医疗资源进一步下沉基层，老百姓能在家门口享受更方便、高效和规范的医疗服务。钟南山呼吁各界共同关注慢阻肺病，提高疾病认知、做好规范诊疗。

早筛、早诊、早治是慢阻肺病防治的基础。其中，肺功能检查是呼吸系统疾病的重要检查方法。此外，吸入药物是慢阻肺病稳定期治疗的标准治疗方案，长期规范使用吸入药物能够有效缓解患者症状、预防急性加重和降低病死率，改善患者生活质量。

钟南山强调：“慢阻肺病目前无法完全治愈，但可通过早期肺功能检查及时发现。遵医嘱使用吸入制剂规范治疗，疾病是可以得到控制的。”他建议40岁以上人群，特别是有长期吸烟史、接触生物燃料的、生活环境有明显空气污染的人群等，要像测血压一样，在每年的体检中加入常规的肺功能检测。

钟南山谈道：“我国90%以上的慢阻肺病人群，由于症状较轻甚至没有症状，常得不到足够的重视。当病情发展至中重度或者极重度，会出现严重的呼吸困难。此时才干预，治疗效果往往不佳。所以，我们提倡在基层加强慢阻肺病的早发现、早诊断、早干预。”