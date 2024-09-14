国家药监局：推动药品监管向乡镇、农村等基层一线延伸

国新办13日举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会。会上，有记者提问：药品质量直接关系到公众健康和生命安全。我们注意到，国家药监局正在实施药品安全巩固提升行动。请问，目前进展和成效如何？国家药监局将如何进一步加强药品质量安全监管？

对此，国家药品监督管理局副局长赵军宁表示，国家药监局高度重视药品安全，持续净化药品市场秩序，维护稳中向好的药品安全形势，自2023年6月开始，国家药监局部署开展为期一年半的药品安全巩固提升行动，全方位筑牢药品安全底线，坚决维护人民群众健康权益。

首先是聚焦突出问题，积极化解风险隐患。紧盯重点产品、重点环节、重点区域、重点企业，深入开展药品经营和使用专项检查、特殊药品专项检查、医疗器械注册人委托生产专项检查、医疗器械临床试验监督抽查、染发类化妆品专项检查等，多渠道多维度全面排查化解风险隐患，充分发挥风险预警、风险识别、风险处置能力，采取有效措施及时化解药品安全风险隐患。

其次是严查大案要案，严厉打击违法犯罪。综合运用典型案例曝光、公布严重违法失信名单等手段，落实违法行为“处罚到人”，实施联合惩戒、行业禁入、从业禁止，严惩重处违法犯罪，有力保障药品安全形势稳定。

第三，完善制度机制，全面提升监管能力。推动落实属地管理责任，强化部门监管责任，压紧压实企业主体责任，形成药品安全齐抓共管的强大合力。国家药监局联合市场监管总局出台《关于加强跨区域跨层级药品监管协同的指导意见》，强化国家、省、市、县四级药品监管部门在药品全生命周期的监管协同。与公安部联合印发《药品领域涉嫌犯罪案件检验认定工作指南》，推进行刑衔接工作取得实效。组织确定142个市、县级药品监管部门作为基层联系点，实现示范引领的效果。各地药品监督管理部门积极发展乡镇药品安全协管员、农村药品安全信息员队伍，推动药品监管向乡镇、农村等基层一线延伸，提升基层综合治理效能。

赵军宁指出，下一步，国家药监局将继续聚焦药品安全巩固提升行动各项重点任务，持续加大工作力度，集中查处一批大案要案，严惩重处违法违规行为。加强风险隐患排查化解，筑牢药品安全底线。