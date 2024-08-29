帮助孩子摆脱网络世界 更好迎接开学季

暑假期间，不少家长无奈地发现，自家孩子仿佛和网络“绑”在了一起。假期即将结束，家长应如何改善孩子沉迷网络的现状？为此，人民网采访了清华大学第一附属医院临床心理科主任医师王健。

王健介绍，未成年人沉迷网络的原因复杂多样，主要包括互联网即时反馈与奖励机制的吸引力、未成年人的社交需求、自制力尚未发育完全、其他趣味活动的缺乏以及家长与孩子之间沟通不足等原因。孩子沉迷网络的背后往往隐藏着未被满足的心理需求。当这些需求得不到解决时，可能会沉浸于网络的虚拟世界中。同时，面对挫折，网络游戏便成为了孩子疏解的方式，虚拟环境中的成功可以暂时补偿现实世界中的挫败感。

“不要一味怪孩子为什么沉迷网络游戏，先问问家长自己能不能放下手机。其实，家长也未必能放下。”王健强调，对于孩子沉迷网络的问题，家长首先应该反思，自己是不是经常在孩子面前玩手机、电脑。想要孩子科学使用网络，父母要以身作则，在孩子面前树立自律的好榜样，做到科学、限时使用手机和其他电子产品，以此来影响孩子提高自我管理能力，合理安排上网时间。

家长除了管理好自己的行为，还有哪些方法可以帮助孩子摆脱网络世界？对此，王健提出以下几点建议。

一是调整认知，稳定情绪。家长切勿焦虑、急躁、发脾气，否则这种情绪很容易反射到孩子身上，不利于亲子关系。家长应客观看待网络游戏、社交媒体的影响，如适度适当玩游戏可以使孩子反应速度更快、记忆力更好，还能舒缓压力、培养解决问题的能力。

二是耐心沟通，正确引导。家长要多与孩子沟通交流，了解孩子内心感受与想法，并进行正确引导，寻求合适、多样的替代方式满足其需求。例如，家长可以跟孩子共同计划户外活动、读书会，在日常生活中培养孩子的兴趣爱好，让孩子在现实活动中体会到成就感和快乐。

三是调整策略，疏堵结合。家长应先了解并接纳孩子当前的状态，才能更好地采取相应的措施。关于上网的时间管理，应逐步递减，避免孩子因突然断网而致报复性重复依赖。例如，家长可以先与孩子协商每日上网时间，并逐步递减。如果能够做到，就给予孩子一定的奖励，以增强其自信心和成就感。逐渐适应后，再以同样的方式进一步减少上网时间，直至达到最终目标。在此过程，不仅提高孩子的时间管理能力，而且也在逐步加强孩子的自律意识及自控力。

四是及时就医，系统诊治。若孩子每天上网超过6小时，且连续超过3个月，影响到了正常生活与学习，可能已达到网络成瘾的诊断标准。对于伴有冲动行为、情绪失控等影响亲子关系和社会功能的情况，建议在医生的指导下进行系统诊治，必要时考虑药物治疗，并同时结合心理治疗。