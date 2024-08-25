全国残疾预防日：科学防治脑卒中 远离残疾

2024年8月25日是全国第八个残疾预防日，活动主题为“预防疾病致残，共享健康生活”。脑卒中，俗称“中风”，具有高发病率、高致残率、高死亡率的特点，是我国成年人致死和致残的首要疾病。

清华大学第一附属医院神经内科副主任矫毓娟在接受采访时表示，对于脑卒中患者，如果能在短时间内识别症状，得到及时治疗，可在很大程度上降低脑卒中导致的致残和死亡。矫毓娟指出，可通过“中风120”口诀，观察并判断患者是否发生脑卒中。“1”代表“看到一张不对称的脸”；“2”代表“查两只手臂是否有单侧无力”；“0”代表“聆（零）听讲话是否清晰”。一旦出现口角歪斜、单侧肢体麻木无力、讲话不清楚等症状之一，应该赶紧拨打120，第一时间去附近有卒中急救能力的卒中中心医院。

“高血压、高血脂、糖尿病、肥胖、心律异常（房颤）、冠心病、脑卒中家族史，以及吸烟酗酒等其他不健康的生活方式，都是导致中风的危险因素。”矫毓娟强调，如果一个人具有以上任意3个危险因素，便为脑卒中高危人群。无论是高危人群还是普通人群，要想降低脑卒中的风险，都需要从生活点滴做起，做到均衡饮食、少油少盐、戒烟限酒，控制好血压、血糖、血脂，积极治疗心肌梗死、房颤、心力衰竭等相关疾病。

对于脑卒中患者，如何改善后遗症严重程度？矫毓娟表示，进行正确有效的康复治疗，遵医嘱坚持服用治疗脑卒中的药物，可以帮助患者抓住康复时机，改善康复效果。需注意的是，部分脑卒中患者卧床后生活不能自理，再加上脑部损害的影响，患者会感到焦虑、内疚、痛苦，严重影响患者康复治疗的积极性与主动性。因此，对于脑卒中患者，家人应多给予其安慰和鼓励，让患者感到心情舒畅、不孤独，让患者相信脑卒中后遗症是能逐渐改善的，给予患者治疗的信心。必要时，对患者可辅以抗抑郁焦虑药物治疗。

“康复不是一蹴而就，需要一个长期的过程，贯穿住院治疗、院外社区康复和居家康复，直至患者重获健康。因此，患者及其家属一定要调整心态，做好打持久战的准备。”矫毓娟说，只有科学防病、治病，才能共享健康生活。