“秋老虎”来了，如何顺时养生

8月22日是秋季第二个节气处暑。处暑后，白天暑热盛行，昼夜温差逐渐增大，人们容易出现皮肤、口鼻干燥等不适。公众应如何保持卫生习惯、提高免疫力？国家卫生健康委21日举行“时令节气与健康”系列新闻发布会，邀请专家就此解答。

“面对秋燥，润燥养阴是最基本的方法和原则，在饮食上应多吃百合、银耳、莲子以及各种梨或蜂蜜所做的菜和饮品，缓解皮肤干燥、口干咽燥的状况”，首都医科大学附属北京中医医院院长刘清泉建议，应注意少辛多酸，多吃应季食品，尤其是新鲜水果。

面对“秋老虎”，应根据每个人的体质，调整饮食。对于阴虚内热的人群，应多吃养阴清肺的食品；对于偏阳虚、脾胃虚寒的人群，可以选择健脾且不伤津的食品，比如百合、山药等；对于容易上火的人群，宜少食辛辣，可以食用苦瓜，降心火、清肝热。

秋季的干燥气候影响人们的上呼吸道健康，易诱发鼻出血等症状。北京大学第一医院主任医师王全桂提示，干燥空气长期刺激鼻腔黏膜，此外，一些患者有抠鼻孔、用力擤鼻涕或把鼻毛剃得很干净等习惯，也会对鼻腔黏膜造成损伤。特别是处暑后，花粉浓度高，过敏性鼻炎患者增多，搓揉鼻子和打喷嚏都可引起鼻腔黏膜毛细血管的破裂出血。

“鼻出血后，首先体位摆正，身体稍微前倾，千万不要后仰。”王全桂说，“后仰时，鼻出血的血液会经过后鼻孔流到咽部，吞咽以后会刺激消化道，引起恶心、呕吐症状。对儿童来说，还有误吸的风险”。她建议，应使用指压法，用大拇指和食指捏紧双侧鼻翼，一次持续5~10分钟；也可以用棉球塞到出血侧的鼻腔，再按压5~10分钟，基本可以止血。

如何预防过敏性鼻炎，王全桂建议，在花粉季节尽量避免接触花粉，花粉播散期减少外出；如需外出，要佩戴防护口罩、眼罩，减少花粉吸入和接触。外出后回家要及时更换衣物，洗手洗脸。外出时穿比较光滑的衣服，减少花粉黏附。同时，最好选择在夜间花粉浓度比较低的时候开窗通风，还可进行预防性用药。

秋冬季节，咽炎发病率比较高。预防咽炎，一要改善生活习惯，戒烟戒酒，少吃辛辣食物，多吃润肺和富含维生素的蔬菜、水果。二是改善空气环境，保持湿度。三是控制过敏。

面对天气逐渐转凉、空气湿度降低、环境干燥等变化，中国疾控中心营养与健康所研究员王志宏提示，对于慢性病人群，要养成合理的膳食习惯，要食物多样、合理搭配。要科学规律进餐，定时定量、清淡饮食、戒烟限酒，预防和延缓并发症的发生。要吃动平衡，作息规律。要加强自我管理，定期动态监测体重、血压和各项血脂指标。

“老年人、儿童、孕妇、慢性病患者等重点人群，在根据气温适时增减衣服的同时，要积极接种流感、肺炎等疫苗，有效减少呼吸道传染病发病和重症发生的风险。”王志宏说。