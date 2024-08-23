医防协同，综合防控儿童青少年近视（健康焦点）

江西省赣州市厚德路小学，眼科医生为学生讲解视力保健相关知识。

胡江涛摄（人民视觉）

江苏省如皋市吴窑镇凤毛小学，医护人员为学生进行视力检测。

徐 慧摄（人民视觉）

近视已成为影响我国国民尤其是儿童青少年眼健康的重大公共卫生问题。2023年8月，国家疾控局印发《儿童青少年近视防控公共卫生综合干预技术指南》，提出采用三级预防策略落实公共卫生综合干预措施，以预防、降低、减缓儿童青少年近视发生发展。

从近视风险行为监测评价与干预，到注重视力健康筛查、做好近视分级与矫正，青少年近视防控是一项系统工程。如何动员各方积极参与，综合防控儿童青少年近视，保护好孩子们的眼睛？近日，记者进行了调研采访。

注重筛查，完善视力保健服务

“我家孩子9岁就开始近视，左右眼各100度。”家住浙江省杭州市拱墅区的李女士，每周都要带孩子去一趟米市巷社区中医馆。此前，得知中医馆有“五位一体”中医视力维护法，她抱着试试看的态度，开启了一周一次的视力保健。“3年下来，孩子的近视程度没有加深。”对于治疗效果，李女士比较满意。

2022年，拱墅区成功获批全国首批中医适宜技术防控儿童青少年近视试点区。“通过邀请浙江省人民医院和杭州市中医院两家三甲医院提供专业技术支撑，在米市巷中医馆示范带动下，全区现有14家社区卫生服务中心作为防控基地就近开展服务。”拱墅区卫健局相关负责人介绍。

从早期筛查到保健服务，近年来，各地通过健全近视防控制度机制，全面开展近视防控监测干预，综合防控儿童青少年近视。比如，上海市指导近视防控从业人员根据儿童青少年裸眼视力测量结果进行分级分类管理，评价儿童青少年远视储备情况，将近视防控关口前移；湖北省开展耳穴压豆防治近视等中医适宜技术的应用，设立近视防治门诊，提供专业的儿童青少年近视防控服务……

在吉林省白城市通榆县，县近视防控中心每学期深入校园、幼儿园，免费进行视力筛查，检测结果上报吉林省儿童青少年视力健康管理系统。筛查中，如发现学生出现视力问题，通过学校及时告知家长，督促已发生近视的中小学生和幼儿尽快在家长陪护下到医疗机构检查和矫正。目前，通榆县全县2.8万名中小学生已全部建立学生视力电子档案。

“医防协同是贯穿近视防控全程的重要策略，‘防’肯定是第一位的，要提高青少年近视防控的全民意识。”首都医科大学附属北京同仁医院副院长魏文斌说，实现近视防控关口前移，加强早期筛查非常重要。要对0—6岁儿童开展早期筛查，规范记录检查内容，建立视力健康档案，并随入学实时转移。同时，筛查后及时干预，减缓近视发展，避免孩子发展成高度近视。要增强家长、教师近视防控意识，把婴幼儿、学龄前、小学低年级学段作为近视防控关键环节。

近年来，国家卫生健康委大力推动儿童青少年近视综合防控工作，取得了积极进展：全国0—6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率达到95.1%；2022年儿童青少年总体近视率、6岁儿童近视率分别达51.9%、12.7%，与2018年相比分别下降了1.7和1.8个百分点，呈现向好态势。

魏文斌说，整体来看，近年来近视高发态势趋于平缓，上涨态势得到了一定的遏制。但总体患病率仍然较高，低龄化倾向没有完全被遏制，高度近视的比例也比较高，我国近视防控的形势仍然较为严峻。

综合防控，推动各部门深度协作

党和政府高度重视儿童青少年近视防控工作，将其纳入“十四五”国民健康规划和中国儿童发展纲要，出台《综合防控儿童青少年近视实施方案》《儿童青少年近视防控光明行动工作方案（2021—2025年）》《近视防治指南（2024年版）》等一系列文件。把这些文件落到实处，需要进一步推动建立政府主导、部门协作工作机制，促进学校、家庭、医疗卫生机构和全社会共同行动，下好近视防控工作“一盘棋”。各地进行了积极探索。

“从上学期检测结果来看，咱家孩子视力一直不错。暑假期间，家长也要注意，多和孩子一起参与户外运动，提醒他读写时规范坐姿。”通榆县瞻榆镇义慈小学一年级班主任姜怀莉在对班级学生的家访中，特别强调了孩子的视力问题。

与以往不同，今年家访除了关心学生的读书习惯、生活作息，每到一个学生家里，姜老师都不忘给出保护视力的具体建议。姜怀莉告诉记者，近几年，县里相关部门的工作人员每学期都走进学校，义务为学生检查视力、科普健康知识。“各方都很重视，家访时我们也把视力健康作为与家长沟通的重要事项。”姜怀莉说。

通榆县教育局体卫艺科科长祝佳莹告诉记者，越来越多的政府部门参与到儿童青少年综合近视防控工作中：县财政部门为近视防控提供资金支持；为保障中小学生户外活动，县文化广播电视和旅游局推动部分场所免费开放；针对可能存在的市场乱象，县市场监督管理局积极开展面向眼镜店、视力矫正机构的监督检查工作……

为保护孩子们的视力，学校硬件也在不断完善。据介绍，通榆县累计投资3100万元，改造了县里17所照明条件不达标的中小学。走进通榆县实验小学教室，打开灯，教室里光线柔和，不过亮也不昏暗。“县里出资，给咱换了护眼灯、可调节的桌椅，还建起专门的爱眼教室。设备达标，驼背、眯眼、趴着写字的学生明显少了。”通榆县实验小学校长包广环说。

医疗机构在儿童青少年近视防控中扮演重要角色。在北京市，同仁医院与东城区部分学校加强合作，组织医务人员给学生定期做近视筛查，针对需要进一步检查和屈光矫正的学生，医院开通绿色通道，为他们进行近视光学检查，并及时指导视力干预。

“眼科医生通过临床和科研参与制定近视防控的适宜技术。研究表明，近视的发生和发展主要和近距离用眼、过早用眼、户外活动不足、环境照明等因素有关，基于此我们形成了近视防控指南。我们也采取了一些成熟的适宜技术，如离焦眼镜、OK镜、低浓度阿托品滴眼液，帮助孩子减缓近视的发展。”魏文斌说。

健康科普，让孩子养成正确用眼习惯

“脏手布满细菌，不能揉眼睛，否则可能发炎，还可能加重近视。”谈起视力卫生，通榆县实验小学五年级学生佳佳头头是道。“这些事，老师讲，外面来的‘医生伯伯’也讲。”佳佳口中的“医生伯伯”，是进校科普宣传的通榆县医院医生。

做好儿童青少年近视防控工作，在全社会营造政府主导、部门协同、专家指导、学校教育、家庭配合的良好氛围，积极开展健康科普宣传必不可少。

为帮助学生树立正确用眼习惯，在近视防控宣传月和全国爱眼日等特定时间，通榆县卫生健康局每年都邀请县医院、高校的眼科专家深入学校，结合医疗实例，开展近视防控宣讲，培养学生及早养成健康用眼习惯。

许多眼科医生也自觉加入了科普的行列。“我们组建了志愿服务队、科普小分队，以视频、巡讲等多种方式，在校园和社会开展科普宣讲。”魏文斌说，服务队抓住每年几个重要的时间节点，比如把近视防控作为开学第一课，对孩子们进行视力健康教育，取得了很好的效果。

在各方努力下，近视防控知识理念日益深入人心。家住北京市朝阳区的汪女士告诉记者，从孩子小时候起，她就特别注意近视问题，每天保证孩子有2小时的户外时间。“孩子5岁的时候我们了解到远视储备的概念，专门带孩子做了检查，尽可能保护他的远视储备，现在视力维持得还不错。”

“需要注意的是，很多时候，孩子近视以后，家长只是觉得戴眼镜有所不便，对近视的危害理解还不够。”魏文斌告诉记者，轻中度近视对生活的影响可能没有那么大，但如果发展过快成为高度近视，尤其是超高度近视，随着年龄增长容易出现病理性改变，比如导致黄斑病变、黄斑劈裂、黄斑脱离、高度近视的视神经萎缩等眼部并发症。

“很多人对近视防控的知识还存在误区，说明我们的科普工作还要继续加大力量，给公众尤其是家长提供科学认知。”魏文斌建议，对已发生的近视，需要早期发现、延缓进展，防止变成高度近视，甚至病理性近视。对已有的高度近视，要及时到三级医院或专科医院的眼科检查与干预。

（韩炎瑾参与采写）

《 人民日报 》（ 2024年08月23日 19 版）