处暑时节，如何防秋燥、解秋乏？

处暑，“处，止也，暑气至此而止矣 ”，处暑之意，指暑气渐消，气温逐渐下降。值此时节，人们的身体会出现哪些变化？又该如何调整？为此，人民网采访了天津中医药大学附属保康医院主任医师韩娟。

韩娟在接受采访时表示，处暑时节，由于天气逐渐干燥，人们容易出现口干舌燥、鼻咽不适、易疲劳等秋燥、秋乏之症状。根据“燥者润之”的原则，饮食应以养阴润燥的食物为主，可食用芝麻、蜂蜜、银耳、百合、乳制品等具有滋润作用的食物。同时，忌辛忌苦，辛味发散泻肺，苦属燥，苦燥易伤津液，故尽可能少食葱、姜等辛味之品。

“科学饮水是缓解秋燥最简单的方法，应定时、主动多喝白开水，小口频饮，以养阴润燥，补充身体损失的津液。”韩娟指出，每天至少喝1500至1700毫升水，不要等到口渴才喝水。如果实在不想喝白开水的话，可以考虑淡茶水、柠檬水、百合水、山药水、梨水等。尽量少喝或不喝含糖饮料。

处暑时节，为何人们会产生秋乏？韩娟解释，因为盛夏时分人体消耗过多能量、损伤正气，夏季虽过，但身体功能未能及时恢复，容易产生疲惫感。对此，她建议，尽量在子时以前入睡，做到早睡早起，保证充足睡眠。夜寝时，腹部盖薄被，注意胃部保暖，保护身体阳气。适当锻炼，如早晚散步、打八段锦等。平时多伸懒腰，能适当增加对心肺的挤压，促进心脏泵血，增加全身的供氧，也有助于缓解秋乏。