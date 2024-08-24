玩游戏“晕3D”何解？专家支招

中新网武汉8月23日电 有部分玩家曾称，玩游戏会出现“晕3D”症状。武汉市第四医院神经内科专家曾晓云23日接受记者采访时介绍，“晕3D”即3D晕眩症，又称视觉诱发晕动症。人的平衡感主要来自视觉、本体感觉和耳内前庭感受器。该症状的出现，就是因为有部分人的前庭功能过于敏感，对微小的运动反应很大。一旦身体感受到加减速和颠簸，视觉上却没有感觉到明显运动，就可能导致平衡感的失调，因而出现眩晕和恶心呕吐。

“通俗地说，眼睛觉得你在动，但你身体并没有动，因此失去平衡，发生眩晕感。”她说。

曾晓云表示，长时间盯着屏幕会导致眼睛疲劳，加重大脑处理视觉信息的负担，更难协调前庭系统和视觉系统之间的差异，也增加了“晕3D”的概率。与“晕3D”不同，晕车、晕船等多是由于驾驶时加减速的变化，使前庭感受器过于兴奋所致。

为了克服“晕3D”症状，有玩家在玩游戏前服用晕车药。对此，曾晓云指出，晕车药在短时间内确实有效，但长时间服用会加重前庭系统紊乱。前庭的稳定性可以通过后天锻炼得到加强，例如练习前庭康复训练操、使用眩晕综合诊疗仪治疗等。通过反复训练，可以使前庭对刺激逐渐“脱敏”。此外，3D游戏画面真实、动感十足，玩家在游戏过程中，可对游戏画面视角、帧数等进行调整，身体可跟随画面轻微摇晃，也能起到缓解眩晕的作用，但要避免用眼过度。（记者 武一力）