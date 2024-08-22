处暑时节需小心疾病“乘虚而入”

8月21日，国家卫生健康委召开新闻发布会介绍处暑时节的健康要点。“处暑即为‘出暑’，处暑后雨量减少，燥气开始生成，容易出现皮肤、口鼻干燥等不适。”国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋在会上表示，处暑后昼夜温差逐渐增大，容易引发感冒、咳嗽、咽部不适等，公众应加强身体锻炼、提高免疫力。

处暑后还有可能出现很热的状态，俗称“秋老虎”。“处暑处于寒和热的交替阶段，人体内容易把暑气转化成一种‘燥’。”首都医科大学附属北京中医医院院长刘清泉解释，人体经过夏季“烧烤”模式，突然降温后，脾胃功能处于较弱状态，容易出现咽喉不适、咽干、咽痛等症状，而且不会马上好转。

“因此，处暑时节可利用中医的办法祛除湿气、调养脾胃，预防疾病的同时还有助于在即将到来的秋冬寒冷季节维持健康。”刘清泉建议，饮食以保护脾胃运化为主，可用药食同源的食品如莲子、冬瓜等煲汤粥，少吃寒凉食品，也可以按摩极泉穴、三里穴等穴位健脾化燥、调节胃肠功能。

处暑后雨量减少，干燥的空气导致慢性咽炎发病率增加。北京大学第一医院主任医师王全桂表示，干燥空气刺激咽部黏膜，昼夜气温变化大使得人体抵抗力降低，容易诱发咽喉部炎症。如果过敏导致鼻黏膜肿胀，会因张口呼吸直接刺激咽喉部，引起咽喉部炎症。喜食辛辣、熬夜打游戏等不良生活习惯也会诱发咽炎甚至咽痛。对此，王全桂建议公众改善生活习惯，多食用富含维生素的蔬菜、水果，不要熬夜，适当运动，控制过敏原。支气管哮喘患者应及时控制病情，根据病因进行规范治疗。

秋季气候干燥，空气中的粉尘、花粉等过敏原较多，如何有效区分过敏性鼻炎与感冒？王全桂解释，尽管两者都会打喷嚏、流鼻涕，但过敏性鼻炎打喷嚏是阵发性的，一打连续多个喷嚏，流涕是清水样，而感冒打喷嚏较少，1—3天后会变成黏性鼻涕。此外，过敏性鼻炎还常常合并其他过敏性疾病，可通过药物治疗和过敏原的特异性免疫疗法进行治疗。

对于慢性疾病人群，秋意渐浓带来的昼夜大温差给慢病控制带来了不小挑战。中国疾控中心营养与健康所研究员王志宏表示，呼吸道疾病、肠胃炎、感冒等疾病的发生对于心脑血管疾病等慢病患者来说，更容易诱使病情加重，建议慢病患者遵守食养原则，合理搭配、规律进餐、吃动平衡、作息规律、心情平和，预防和延缓并发症的发生。此外，高血压患者要减钠增钾，少吃高脂肪、高胆固醇食物；糖尿病人群要注意选用全谷物等低血糖生成指数的食物；高脂血症或血脂异常人群要关注脂肪摄入，进食需要少油少盐控糖；心血管病人群要关注反式脂肪酸摄入等问题。

“特别提醒大家，秋季的气候特点容易诱发呼吸道疾病，因此老年人、儿童、孕妇、慢性病患者等重点人群在根据气温适时增减衣服的同时，可根据自身的状况和所处环境科学佩戴口罩，并积极接种流感、肺炎等疫苗，有效减少呼吸道传染病发病和重症发生的风险。”王志宏说。