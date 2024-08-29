猴痘病毒扩散中 防控措施待加强

世界卫生组织8月把猴痘疫情列为“国际关注的突发公共卫生事件”，猴痘疫情存在扩散风险。世卫组织认为，普通大众面临的风险较低，同时也建议各国完善并加强医疗监测体系防范猴痘病毒输入。

从非洲外溢风险加大

世卫组织上一次就猴痘疫情发出最高级别警报是在2022年7月，2023年5月解除这一警报，时隔一年多警报再次拉响。

世卫组织日前发布的数据显示，今年以来已报告的猴痘病例数超过1.56万例。非洲疾控中心8月8日的数据显示，非洲至少有16个国家受到猴痘影响，与2023年同期相比非洲今年以来报告的猴痘病例增加了160%。

非洲以外的一些国家已发现猴痘输入病例。世界卫生组织总干事谭德塞说，现在人们面对的不是一个病毒支系的疫情，而是不同支系在不同国家的数次疫情，其传播方式和风险程度各不相同。

多个国家和地区出入境部门已升级检疫措施防范输入病例。欧洲疾病预防控制中心8月16日将欧盟总体猴痘感染风险从“非常低”上调至“低”。欧洲疾控中心还建议欧洲国家对往返于受猴痘疫情影响地区的人发布旅行警告。

猴痘是一种病毒性人畜共患病。人感染猴痘的初期症状包括发烧、头痛、肌肉酸痛、背痛、淋巴结肿大等，之后可发展为面部和身体大范围皮疹。多数感染者会在几周内康复，但也有感染者病情严重甚至死亡。

新毒株更易传播

据媒体报道，今年以来越来越多的病例感染的是猴痘“分支I”毒株的变异株“分支Ib”。它比2022年流行的“分支II”毒株致死率更高且更易传播。去年在刚果（金）出现以后，“分支Ib”已扩散至布隆迪、肯尼亚、卢旺达和乌干达等先前从未报告过猴痘病例的邻国，这也是世卫组织宣布猴痘疫情再次构成“国际关注的突发公共卫生事件”的主要原因之一。

研究人员已经对猴痘病毒“分支II”毒株了解颇多，但对“分支I”毒株还有更多需要研究的地方。英国《自然》杂志报道说，“分支Ib”变异株似乎能够通过包括性接触在内的多种途径在人群中有效传播，病毒已传播至人口密集地区，推测是由性工作者等流动性较强的人群传播到邻国。

世卫组织欧洲区域办事处紧急行动项目官员凯瑟琳·斯莫尔伍德表示，欧洲仅报告一例来自瑞典的猴痘“分支Ib”毒株感染病例，该病例仅表现出临床上的轻微症状。事实上，自2022年以来，欧洲报告的2.7万例猴痘病例中，大多数仅有临床上的轻微症状。目前欧洲最常见的猴痘病毒仍然是“分支II”毒株。世界卫生组织欧洲区域办事处主任汉斯·克卢格说欧洲地区每月新增约100例猴痘“分支II”毒株感染病例。过去两年在欧洲地区的公共卫生建议仍然有效。

欧洲疾病预防控制中心在最新的风险评估中指出，与疑似或确诊感染猴痘新毒株的输入病例密切接触后，感染风险为“中等”。只要迅速诊断出输入病例并采取控制措施，猴痘在欧洲持续传播的可能性非常低。

防控措施有待加强

《自然》杂志的一篇报道说，要遏制猴痘病毒的传播，必须采取紧急措施，包括实行力度更大、覆盖面更广的流行病学监控，以及病例追踪和案例管理，并通过为高风险人群接种疫苗来控制相关毒株的传播，避免引发新的流行病疫情。

世卫组织发言人塔里克·亚沙雷维奇近日在记者会上说，世卫组织需要评估有感染猴痘风险的群体，并制定应对措施。该病毒通过密切的皮肤接触或与动物接触传播，需要建立强有力的卫生系统来掌握病毒的分布情况，各国需要建立监测系统并具备临床检测能力。

四川大学华西医院感染性疾病中心医疗组长、主任医师陈恩强建议，如果怀疑自己得了猴痘，应尽快前往设有感染科、传染科或皮肤科的正规医院就诊，详细告知医生自己的症状、旅行史、接触史等信息。

（据新华社电 记者葛晨）