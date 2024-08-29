爱上户外“撒野” 跑步骑行成运动“顶流”

在全民健身的浪潮下，户外运动以其独特的魅力吸引了大量爱好者。其中，户外跑步、户外骑行和健走因参与人数众多成为户外运动中的“顶流”。

户外骑行爱好者猛增

随着健康生活方式日渐成为新的时尚，户外运动也在快速走向生活化、全民化。缓解压力、强身健体和亲近自然是户外人的核心诉求。

2024年巴黎奥运会为全民运动热潮再添把火。咕咚App数据显示，2024年上半年户外运动参与人数同比增长了19%。其中，户外骑行用户更是大幅增长了38.7%。而人们最喜爱的户外运动类型依次为户外跑步、户外骑行和健走。

你是早八骑行僧还是佛系徒步人？不同年龄阶段的人有自己的户外运动舒适区。Mob研究院数据显示，90后在户外跑步和户外骑行用户中占比最高，80后则是户外健走的主要人群。与此同时，00后骑行人数正在快速增长。

有近九成受访者每月都会进行户外运动，每周运动3到6小时的人数最多，户外运动已成为越来越多人的新生活方式。

体育旅游收获热度

2024年，各大城市举办的马拉松比赛，也吸引了全国各地的长跑爱好者参加。数据显示，2024年上半年，北京是国内完成全马用户最多的城市。成都、上海、深圳、杭州、苏州等城市也登上榜单前十。

在运动场所的选择上，北京居民最喜欢奥林匹克森林公园、玉渊潭公园和朝阳公园。上海世纪公园、广州天河体育中心、深圳人才公园跑道也是各城市最受欢迎的跑场路线。

一边参与运动一边游览美景——将运动与旅游结合的体育旅游成为新的休闲方式。同程旅游的数据显示，杭州的千岛湖骑行、云南的基诺山雨林徒步、北京城市夜骑和三亚珊瑚礁潜水等项目受到游客关注。此外各类登山徒步的旅游项目持续火热，峨眉山、黄山和长白山是2024年预订热度最高的山岳类景区。

“交个朋友”吸引年轻人去户外

相对于健身房，女性更喜欢户外场所。Mob研究院调查显示，运动健身人群中男性占比超过六成，而户外运动人群的性别比例更为均衡。并且，90后占比超过六成，显示出年轻一代对户外运动的热爱。

户外运动人群以企业白领、创业者及自由职业者为主，他们更加热衷于追求健康、时尚的生活方式。在地域分布上，广东省以“盛产”运动健身人群著称，而成都和重庆的运动热情同样高涨。

人们因何喜欢上户外运动？其实，户外运动不仅是锻炼身体的方式，更是一种社交活动。调查显示，“交个朋友”是吸引18岁至24岁年轻人去户外运动的重要原因；同时，25岁至34岁户外人对缓解压力表现出更强的需求；而45岁以上的户外人更希望通过运动享受大自然和强身健体。