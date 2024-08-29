孤独感让人更容易遭遇噩梦的困扰

孤独的进化理论认为，人类的归属感对于生存至关重要，无法满足归属感会对个体的生存能力构成威胁。

美国亚利桑那大学和俄勒冈州立大学等机构的心理学家发现，孤独感会让人更容易遭遇噩梦的困扰。这一发现意义重大，因为孤独和睡眠障碍不仅是严峻的公共卫生问题，而且与心脏病、中风以及早亡的风险增加密切相关。

研究团队对1609名年龄在18至81岁的美国人进行了调查。分析结果显示，孤独可以预测噩梦的频率和强度。压力、觉醒过度和思维反刍介导了孤独与噩梦频率之间的关系。这就表明，孤独的人感到压力巨大，思维反刍增多，警觉度提高，这就会增加做噩梦的可能性。

研究人员解释道，社会联系是人类核心需求的体现，当这种需求未得到满足时，个体就会承受身心痛苦。当人际交往关系的需求未被满足时，孤独感作为一种进化机制，也会警示个体注意这一缺失。孤独是一种普遍存在的心理健康状况，它会严重影响健康，引发包括睡眠障碍在内的一系列疾病，而噩梦就是睡眠质量受到影响的一种表现。

发表在《心理学杂志》上的这项研究成果认为，这一发现不仅加深了人们对孤独与噩梦关系的理解，也为孤独感对健康影响的广泛性提供了新的见解，它强调了社会联系对维持身心健康的重要作用。