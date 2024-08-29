古代也很重视心理健康

心理健康问题如今日益受到关注，其实古代人也会遇到心理健康问题。从他们的处理方法来看，古代人对心理健康的一些见解在今天仍有意义。

古代人也会患上抑郁症等心理疾病。生活在公元前8世纪的古希腊诗人荷马就是因为抑郁症而去世的。

早在公元前5世纪晚期，古希腊的医生就意识到，健康在部分程度上取决于精神状态。在大约公元前400年的一篇医学文章中，一位医生写道：思维习惯，以及生活方式、着装、住房、体育活动和性生活，是健康的主要决定因素。

这位医生提到，一位患者的精神状态如此之差，以至于精神错乱，最终无法说话，他在床上躺了14天才痊愈。后来，希腊著名内科医生盖伦观察到，有些人经常会因为精神状态糟糕而生病，以至于病重直至死亡。例如，有的人会因为丢了一大笔钱而发烧，变得神志不清，最终患上了脑膜炎，差点丢失性命。

在古代，人们有许多方法来预防或治疗心理疾病。古希腊哲学家阿里斯提普斯建议人们关注当前，以避免精神混乱。只有当前是属于我们的，而不是过去和所期待的事情。另一位古希腊哲学家克里尼亚斯说，每当他意识到自己在生气时，就会弹奏竖琴，让心情平静下来。

此外，古代许多医生建议患者通过改变生活方式来调整精神状态，如多锻炼，食用均衡的饮食，去海边旅游，玩跳棋或填字游戏。

古人认为保持精神状态健康需要付出不懈的努力。如果感到焦虑、愤怒或沮丧，就需要做一些能引起相反情绪的事情。例如，抑郁症患者应当做一些能让他们大笑和快乐的活动，如去剧院看喜剧。然而，古人并不认为单一的活动就足以使精神状态恢复健康。患者需要在生活方式和思维方式方面做出重大的改变。