人们离手机越远就越容易集中注意力

有些人在需要完成紧迫任务时，赶紧把智能手机放在视线看不到的地方，认为这样做就不会打扰工作。然而，美国得克萨斯大学奥斯汀分校商学院的心理学家发现，只要智能手机在场，哪怕它在视线之外，也会严重分散大脑的注意力，这一现象被称为“脑力流失”。

研究人员对548名大学生测试了“脑力流失”的假说。这些大学生被分为3组，他们被要求完成一系列的认知功能测试。第一组大学生把手机面朝下放在桌子上，第二组大学生把手机放在包里，第三组大学生把手机放在房间外面。实验结果显示，第三组大学生的得分明显高于前两组。也就是说，手机离工作区越远，对参与者注意力的影响就越小。这就表明，即使人们能成功地避免查看手机，但只要智能手机在场，就会造成“脑力流失”，并削弱认知功能。

这是因为大脑只能同时关注几条信息。在信息轰炸的世界里，大脑必须考虑优先关注什么。人们更倾向于关注与自己最相关的信息。手机占据了人们注意力的很大一部分，因而给其他信息留下了较少的空间。对手机的过度依赖会分散大脑的注意力，强化了“即时满足”。

德国奥格斯堡大学的社会科学家进行的分析汇集了22项研究的数据，检测手机的存在与认知功能之间的关系，以确定“脑力流失”的假说是否可信。从总体上来看，这项分析证实了上述研究的结果，即手机离人们越远，就越容易集中注意力。

这些发现将对提高学习和工作效率产生重要影响。对于成年人来说，在一天中设置不使用手机的时间，有望大幅度提高工作效率。学生在做作业期间，也要把手机放到另外一个房间里。