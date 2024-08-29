让年轻人“走进来”还能“留得下”

“我先选择了养老服务管理这个专业，再选择了学校。”2022年夏天，00后冷偲怡在填报高考志愿时，将目光投向南京中医药大学的养老服务管理专业。

“高中学的是文科，但我对医药比较感兴趣，养老服务管理专业将管理和医药相结合，比较符合我的目标。”冷偲怡说，家人得知自己的选择时很惊讶，花了一周时间了解这个专业后，认可了她的选择。“我希望以后能进入养老行业，从基层做起，在这个行业深耕下去。”冷偲怡说。

近年来，投身养老服务行业的年轻人越来越多。但工作强度、受认可程度、职业发展空间等问题也是养老服务人才培养绕不开的话题。年轻人在选择养老服务工作时，存在哪些顾虑？如何让年轻人愿意“走进来”并“留下来”？

从事养老服务，收入待遇和社会保障最受关注

刚接触养老服务管理专业时，00后宋轶男觉得养老很简单，“照顾老人谁不会？”很快她意识到，照顾老人并不是“上手就会”，有太多需要学习的专业知识，“比如，老人卧床时如何避免出现压疮？照护糖尿病老人需要注意什么？这些都需要学习专业知识。”

宋轶男目前就读于民政职业大学老年福祉学院，她想毕业后在北京从事养老服务工作。90后晏莉在贵阳从事养老护理员工作近6年，她发现，工作强度大、收入低、缺少上升通道是大多数从业者离开的原因。

“年轻人并不抵触在一线照顾老人，但会担心没有发展前景，一直待在一线岗位上。”民政职业大学老年福祉学院2024届毕业生陈子晗说，年轻人普遍比较看重收入待遇和相应保障，也希望有更清晰的职业上升路径。

中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com）在今年4月进行的一项有1001名青年参与的调查显示，从事养老服务工作，收入待遇是否有保障（54.2%）、社会保障是否完善（50.2%）是受访青年最关心的方面。42.6%的受访青年关心能否得到家人的理解支持，39.8%的受访青年在意能否获得足够尊重与认可。

80后唐金容2014年起在长沙民政职业技术学院老龄产业系任教。她发现，越来越多的年轻人愿意从事养老服务工作，但这个行业仍然存在人员流失情况。“以往提到养老服务，不少人会下意识地觉得这份工作不够光鲜、不够有面子。”另外，养老服务的工作强度比较大，也会“劝退”一些初入行业的年轻人，“一些实习回来的学生告诉我，他们需要轮值晚班，工作强度较大。再有就是职业晋升问题，年轻人可能不希望一直待在同一个岗位上，希望有职业发展空间。职业发展通道更畅通，才能更好地留住人才。”唐金容说。

养老服务专业吸引力越来越强

“养老服务行业想要留住年轻人，就要畅通职业人才发展通道，让我们看得到希望、有奔头。”晏莉说。

“让年轻人留下来，首先要让他们工作有尊严，工资待遇与工作付出更加匹配。养老服务面对的很多是高龄老人，人力负担、心理压力等比较大，工资待遇应该更高一些。”民政职业大学老年福祉学院院长屠其雷认为，随着科技越来越发达，要加强科技与养老服务的结合，减轻一线养老服务人员负担，打造更加友好的工作环境。

屠其雷介绍，自2007年学校开设养老相关专业以来，养老行业发生了很大变化，就业环境更友好。目前全国开设养老专业的职业学校达到300多所，一些本科院校也开设了相关专业，养老专业学生越来越多，“不只是学生和家长，整个社会对养老教育都有了更多关切、更多期待”。

南京中医药大学养老服务与管理学院从2021年开始招收4个养老相关方向的本科生专业，2022年正式招收养老服务管理专业本科生。养老管理学系主任、副教授彭翔提到，这几年在负责接听招生热线的过程中，感受到学生和家长对养老相关专业认知的变化。“之前家长主要关心专业的就业前景，经过几年发展，就业前景已成共识，家长更关心专业的课程体系、培养模式。还有些家长会与我讨论人口老龄化的问题，说明大家对这个专业了解得更深入，对养老行业的认可度在提升。”

彭翔介绍，目前学校将管理学、医学和社会学这3个跟养老服务管理关系比较密切的学科融合起来，通过建立学科专业群更好地培养复合型人才，拓宽学生未来发展道路。

在养老服务管理人才培养方面，彭翔提到，目前江苏省出台了养老护理员的职称标准，养老护理员可以评高级职称。此举可以更好地吸引青年从业者。“年轻人从事养老服务工作，要从基层做起。但也要让年轻人看到，他们在一个领域积累了一段时间后，可以获得职业上的发展。职称认定是对人才的一种认可，有了专业职称，待遇也能得到更好保障。”

随着一些本科院校开设养老服务管理专业，彭翔认为，国家和社会要与学校形成联动，比如在公务员、事业单位招聘考试中，及时将相关专业纳入专业目录，发挥导向作用。

唐金容发现，这几年养老相关专业招生越来越好了，在学校的单招专业中分数线最高，“这说明专业吸引力在增强，学生和家长很看好养老服务行业的发展前景”。唐金容还发现一个有趣的变化，学习养老服务专业的男生越来越多了。她说，之前一个班级四五十人，男生只有几个，现在男生明显变多了，有的班级男生比例接近一半。“这是件好事，养老行业需要更多男性加入进来。健康照护师、老年人能力评估师、适老化改造等相关岗位的人才缺口还比较大。要让年轻人看到，这个行业不仅是照护老年人，还有多种就业和发展可能性。”