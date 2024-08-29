养老服务业为何开始吸引年轻人

党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》中提出，积极应对人口老龄化，完善发展养老事业和养老产业政策机制。

8月26日下午，国务院以“实施积极应对人口老龄化国家战略，推动养老事业和养老产业协同发展”为主题，进行了第九次专题学习。

国家统计局年初公布的数据显示，截至2023年年末，我国60岁及以上人口近3亿。据测算，2035年前后老年人口将突破4亿。如何让老年人老有所养、安享晚年是众所关注的社会话题。

近年来，银发经济兴起，助浴师、长期照护师等职业方兴未艾，越来越多年轻人成为养老服务中的“青力量”。年轻人勇闯养老产业是一种怎样的体验？他们会给老年群体和养老服务带来哪些新变化？中青报·中青网记者进行了采访。

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“困不困？”“不困。”

“一会儿您想吃点啥？”“你们决定。”

在北京市东四七条胡同一间老年公寓里，90后游波与一名有听力障碍的老人通过白板写字沟通。游波写下问题，老人一句句回应着。

游波是北京市东城区东四街道汇晨老年公寓院长。2013年夏天，游波在填报高考志愿时，选择了“老年服务与管理专业”，从此与养老服务结下不解之缘。从业9年来，游波从一名一线护理员成长为老年公寓院长，负责老年公寓的运营管理，同时参与日常养老护理工作。

在与老人相处过程中，游波阳光向上，乐观积极。她认为，从事养老服务工作，不用一味强调付出，付出的同时也有许多收获。

如今，很多年轻人进入养老服务领域工作，在他们身上发生了怎样的故事？有哪些不一样的收获与感悟？

“以前有家属喊我‘服务员’，现在越来越多人理解了这份工作”

“帮助老人晨间洗漱、上厕所、用餐、做操、清洁房间……”在贵州省贵阳市贵铝智慧幸福苑工作的90后养老护理员晏莉，向记者介绍自己平时的工作。作为一名一线养老护理员，她日常要关注老人的衣食住行，要承担房间巡查、生活照料、健康监测、心理疏导、协助医疗护理、与家属沟通等工作。

“工作累”“没前途”是一些人对养老服务工作的刻板印象，晏莉也有不被理解的经历。2015年，晏莉从长沙民政职业技术学院老年服务与管理专业毕业后，做了几年市场营销相关工作，她发现养老服务业的就业环境越来越好，在2018年选择回到养老服务业。如今晏莉的同事中有很多是90后、00后。

这些年，晏莉明显感觉养老服务工作的社会认可度在提升。“以前有家属喊我‘服务员’‘小妹儿’，现在越来越多人理解了这份工作，对护理员更尊重了。”

长期照护师、老年人能力评估师、陪诊员、护理员、助浴师……随着社会老龄化程度加深，一些与养老有关的新职业不断产生，也有越来越多的年轻人投身其中。

江苏省南京市江宁区善晖社会工作服务中心负责人高洁从事老年助浴工作，通过助浴点、助浴车和上门助浴3种方式帮助老人洗澡。

为老人助浴的想法，源于2015年的一次走访。当时一位瘫痪十余年的老爷爷告诉高洁，自己多年没洗过澡，现在最大的愿望就是能洗个澡。听到老人这样说，高洁很震惊，她意识到对普通人来说很简单的洗澡，对失能老人来说却成为一种奢望。于是高洁开始筹备“心愿浴室”，帮助老人洗澡。

她把房车改造成助浴车，车内有助浴设备，还配备了暖气、防滑垫、助浴椅等适老化设备。高洁希望借助移动助浴车，拓宽助浴服务范围，让更多农村老人洗上澡。

民政职业大学老年福祉学院院长屠其雷说，2013年国务院印发了《关于加快发展养老服务业的若干意见》，此后10多年里，国家发布了一系列与养老服务相关的政策。他提到，2019年中共中央、国务院印发《国家积极应对人口老龄化中长期规划》，标志着应对人口老龄化上升到国家战略层面；2020年10月，党的十九届五中全会提出“实施积极应对人口老龄化国家战略”，应对人口老龄化国家战略正式进入实施阶段。今年年初，国务院办公厅印发《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》，民政部等12部门共同印发《关于加强养老服务人才队伍建设的意见》，聚焦银发经济与养老服务人才队伍建设出台专门文件。

屠其雷认为，从国家政策层面和人口老龄化进程来看，未来养老服务业会有更大的发展，为年轻人在养老领域就业和发展提供了很多机会。

一个情感双向互动的过程

职业发展、行业认同度、工作强度……工作的前3年，游波面对这些问题时曾经迷茫过，甚至想过放弃。但和老人朝夕相处，种种暖心的细节总能让她心头的压力得以释放。

游波所在的老年公寓有个天台，天气好的时候，游波和护理员会带老人到天台上一起做游戏，比如扔皮球、做手指操。老人发自内心的笑容，感染了游波。在游波看来，每个老人都是独立的个体，有可爱的一面。用心服务好老人的同时会收获很多认同感和温暖，这是一个情感双向互动的过程。

在帮助老人洗澡过程中，高洁发现，老人想好好洗澡并不容易，有些老人自己住，不方便洗澡，又不好意思开口和子女说。还有些瘫痪在床的老人，给他们洗澡更需要细致和耐心。在为老人助浴过程中，高洁会时刻注意让老人有尊严，关注和尊重老人的精神需求。

今年3月，高洁收到了一袋用红塑料袋装的野菜，是来助浴点洗澡的老人送的。这样的事情时常发生。有一次，高洁和工作人员去一个家中没有装热水器的老人家助浴时，她无意间夸了一句“叔叔，你家青菜长得真好，我们城里没有这么大的”，老人就趁他们收拾东西时，装了一大袋子青菜给他们。老人的心意让高洁十分感动，这些善意鼓励着她和伙伴们在助老这条路上一直走下去。

“你对他们好，他们就对你好。”晏莉觉得，与老人的相处是非常纯粹的，很多时候护理员只是做了本职工作，老人就会感到温暖，会把爱心回馈给护理员。

“有老人看到我陪他们做活动时出汗了，就从兜里掏出纸巾帮我擦汗。还有的老人在得到工作人员帮助后，立刻拉着工作人员的手表示感谢或给一个大大的拥抱。”长沙民政职业技术学院智慧健康养老服务与管理专业2022级学生陈怡如说，这些来自老人的关心，让她感到很贴心。

“老人是一本很厚的书”

“现在很多年轻人注重工作中自我价值的实现，养老服务业能让年轻人收获更多价值感，因此可以吸引更多年轻人。”高洁说。

在养老机构见习时，00后陈怡如接触到一些年近百岁的高龄老人，她发现这些老人心态都很乐观，对待工作人员经常是乐呵呵的。“这可能就是他们长寿的秘诀吧。爷爷奶奶的状态也影响了我，跟他们在一起很快乐。”

宋轶男是民政职业大学老年福祉学院的学生，在专业学习和机构实习过程中，宋轶男意识到，虽然现在AI等智能技术可以进行健康监测，提供护理、清洁等辅助性工作，提升了养老服务效率，减轻了人工服务负担，但养老服务中的精神情感交流是AI技术不能替代的，这种交流不仅能满足老年人的心理需求，对年轻人来说也很有意义。

在与老人接触的过程中，宋轶男对人生有了更多感悟。“很多老人对生活有着独特见解，在与他们交谈中，我对人生、家庭、友情等有了更多思考。老人比较注重人与人的情感联系，善于倾听，这让我意识到日常交流中倾听和理解比单纯说教更为重要。”

陈怡如表示，年轻一辈给老人关怀，同时也从老人身上学到很多生活经验、为人处世之道，“这种精神和情感上的交流，是我在从事养老服务中的别样收获”。

“我觉得老人是一本很厚的书。”00后洪圳锴是南京中医药大学养老服务管理专业的学生，在养老机构实习的过程中，他收获了很多课堂上学不到的东西。

有的老人对中医药感兴趣，知道洪圳锴的学校后，喜欢拉着他聊天，从养生膳食聊到老年病预防，洪圳锴很受益。

洪圳锴认识了一位70多岁的老人，老人曾经做过编辑工作，现在依然坚持每天写文章，这种旺盛的生命力让他很受鼓舞。

洪圳锴想在这个领域一直做下去，他计划学习掌握更多中医理疗、康养、太极拳、八段锦等知识，增强专业技能，为从事养老服务工作打好基础。

“从事养老服务工作需要多元知识。”游波希望，给从业者提供更多支持，让他们有机会学习更多知识，更好地在养老行业扎根。