湖南长沙雨花区：助老餐厅 送饭到家

“社区有了中央厨房，一日伙食再不用愁。”家住湖南省长沙市雨花区左家塘街道营山佳园小区的林智荣老人，前段时间摔伤了腿，无法下床做饭。正愁时，社区工作人员上门告知，街道有了中央厨房，可以送饭上门，三菜一汤搭配合理，想吃什么还可以自己挑。

抱着试一试的态度，林智荣加入了社区助餐点的微信群，点了餐，留下地址、电话。不消30分钟，鸡肉、青菜、豆腐，打包得妥妥当当，送上了门。

长沙市雨花区左家塘街道辖区面积不足10平方公里，却是长沙内城区中老旧社区面积最大、老人数量最多的街道，60岁以上的老人有2万多名。为了解决空巢、留守、独居，特别是腿脚不便的老年人“吃饭难”问题，街道决定搭建老年人“中央厨房”，并以此为辐射点，为老年助餐点和有需要的居家老人配餐送餐。

“依托‘街道级中央厨房+社区助餐点’，采取统一制餐、集中配送服务方式，我们为辖区21个社区居家养老服务站助餐点配送中晚餐。”左家塘街道民生事务办主任周楚巍介绍，餐食由外卖员或者社区志愿者、楼栋长、党员等进行配送，以无偿或者低偿的服务，实现“最后一米”服务到家。

除了配餐送餐外，中央厨房还专门设立了助老餐厅，老年人也可以选择在这里就餐，助老餐厅每天都会提供16至18样菜，荤素搭配，可自由选择。

“每天步行七八分钟，就可以享受一顿热气腾腾的午餐，有肉有菜、有饭有汤，凑在一起唠唠家常，比吃饭本身更开心。”自从有了助老餐厅，住在湘粮宿舍的蒋正宜成了这里的常客，“好吃不贵，分量还足，省去了买菜做饭的麻烦。”

左家塘街道老年人中央厨房负责人王雅表示，为了全链条全方位为老人提供营养服务，餐厅还联合医疗机构，为糖尿病、“三高”等特殊老年群体提供专业的营养膳食套餐，为不同人群提供个性化的餐饮方案。

目前，该中央厨房覆盖包括街道和21个社区在内的总计22个助餐点、近100个小区，目前，在此就餐、点餐的社区老人共千余人，日均堂食100人次，每日送餐到社区、家庭120余份。

“为避免出现老年餐桌因‘自身造血’能力不足出现运营困境，我们正积极探索‘公益+市场化’运营方式，利用错时用餐、差别定价的方式，向周边从业人员和社区居民开放就餐服务，降低运营成本，促进良性运营。”周楚巍表示。