福建南平延平区：资源下沉 门口就医

“在家门口的卫生院还能有三甲医院的主任医师帮我诊断，真没想到！”近日，在福建南平延平区，因冠心病、房颤和胃大部切除而在樟湖卫生院住院的杨大爷，在接受了第九〇七医院消化内科主任医师刘教春的诊断后连连感叹。

近日，延平区携手第九〇七医院抽组15个重点学科专家主任组成共20余人的医疗队，赴樟湖镇开展健康义诊，刘教春听闻杨大爷卧病在床无法参加现场会诊后，立刻前往卫生院病房为其诊断，指导其合理用药、科学治疗。

去年以来，南平市委、市政府推动构建“4+N”全民健康网格化服务体系，解决基层群众看病难问题，延平区精准划分基层网格317个，组建“4+N”全民健康网格化服务团队192支，当前基层医疗机构诊疗量较2021年增长28.7%，家庭医生签约服务满意率达96.67%。今年7月，延平区还推动区总医院与九〇七医院成立医疗联合体，常态化深入乡镇开展健康服务，形成医疗共建的集成放大效应，推动优质医疗资源进一步下沉基层。

“以前身体不舒服了，要跑到市区的医院去看病，多少还是有些不方便。新城医院建在这里，对附近的居民来说真是件大好事。”近日，夏道镇小鸠村村民余大姐很期待。

为促进延平区医疗事业发展，更好满足辖区45万人口就医需求，区委、区政府及早谋划，积极推进。目前，新城医院已进入收尾阶段，预计今年10月投用，届时可充分满足南平工业园区及大学城近5万人就医需求，并为老城更新、新城拓展和产业招商提供重要支撑。

据了解，2021年以来，延平区投入医疗领域资金近7亿元、同比增长23%。“目前有5个乡镇卫生院在改造提升，年内将陆续建成投用。我们还同步策划了基层医疗服务能力提升等一批超长期国债项目，已进入国家项目库。”延平区卫健局相关负责人表示，围绕提升“4+N”全民健康网格化服务成效，结合“五大体检”成果运用，全区还有一批基层医疗服务与保障能力提升项目将相继落地，夯实群众稳稳的“医”靠。