平安健康：加码企业健管赛道 深耕中国版管理式医疗模式

为有效改善企业环境、提升企业健康管理和服务水平、保障劳动者健康，早在2019年，国家卫健委等多部门就印发了《关于推进健康企业建设的通知》。健康企业是健康“细胞”的重要组成之一，通过不断完善企业管理制度，提升健康管理和服务水平，有利于满足企业员工健康需求，实现企业建设与人的健康协调发展。

“企业健康管理业务一直被定位为平安健康的增长业务。平安健康医疗科技有限公司（下称平安健康）通过帮助企业改善员工健康状况，提高员工工作效率，助力打造幸福职场。”平安健康首席执行官李斗对人民健康客户端表示，近日，平安健康在港交所发布2024年中期业绩公告。公告数据显示，报告期内平安健康营收20.9亿元，其中，企业健康管理业务取得了高速发展。

企业健康管理赛道成绩亮眼

目前，越来越多企业重视员工身心健康，并积极打造企业健康文化，满足企业员工健康需求，实现企业建设与人的健康协调发展。平安健康总裁吴军透露，企业健康管理赛道是实现长期业绩增长的核心驱动力，也是平安健康战略2.0深化的重要战略布局。报告期内，平安健康打造了一支由全科医生所组成的专属健管师团队，为企业员工提供健管服务。通过“保险+”和“服务+”两大业务模式，持续挖掘探索平安健康生态圈的企业客户资源，深化与平安集团的医险协同模式建设。在“保险+”方面，平安健康以丰富的医疗资源、多元的供应商网络等作为底层支撑，全方位为企业员工提供保障责任，从而确实保障理赔的便捷性和时效性；在“服务+”方面，平安健康企业健管师提供7×24小时实时咨询服务，提供线上线下全程守护。

“我们在医疗服务、健康管理、安享生活和心灵关怀方面建立了四类服务体系，全面守护员工健康。”吴军介绍说，“随着服务能力的提升，服务质量和用户体验不断提高。报告期内，我们累计服务的企业客户数达到1748家，同比增长46%。其中，累计服务的体检+企业客户数同比增长48%，累计服务的健管+企业客户数同比增长39%。”

构建高质量健康管理体系

近年来，平安健康持续深化与平安集团渠道触达的企业客户合作，提供企业员工健康管理的综合解决方案。“以平安健康服务的某酒业央企为例，企业地域分布广，且涉及到边远地区，每年的员工体检是一项庞大的工程。鉴于此，平安健康为其提供覆盖全国的医疗健康服务资源，满足其不同地区的个性化体检需求。”吴军说。

“从最初合作起，平安健康的主动服务意识和专业能力就给客户留下了深刻印象。”据吴军介绍，平安健康通过自身强大的平台及资源优势，充分整合各属地的资源，提供全国三甲医院和知名体检机构的预约服务，同时根据不同地区的实际情况和需求制定针对性专属方案。

具体而言，平安健康服务团队帮助客户进行需求分类、分级，通过梳理不同层级、年龄、性别、婚否、在职/退休等不同情况，有针对性地制定不同类别体检套餐。此外，一站式检后服务不仅有线上平安家医一对一的快速图文报告解读、专家健康讲座，还包括线下三甲医院的名医到企业开展体检报告解读，与员工进行一对一咨询及健康指导。另外，针对重疾员工，可以快速安排复检加急、三甲医院专家门诊和住院安排等服务。

企业健康管理的洞察与展望

近年来，健康管理的关注度日益提升。据平安健康执行副总裁臧珞琦介绍，平安健康结合自身发展规划和战略要求，针对F端(金融端)，整合线上和线下的优质医疗资源，进一步强化保险和金融用户全链路的闭环服务能力；针对B端(企业端)，企业员工健康服务意识的提高，为市场增加了巨大的需求空间，所以渠道的获客能力及差异化的到企服务能力将成为企业重要的增长引擎。

“我们将持续发力，未来主要还是基于集团给企业健康业务发展的多方面支持，重点打造以用户价值为中心的差异化产品服务矩阵和解决方案，提高产品的交叉销售，丰富精细化主动式运营，加强市场渗透和企业员工的覆盖。”吴军说。

“为客户提供高质量性价比的医健服务，深化落地管理式医疗战略是我们的战略目标和业务模式。”李斗说，在服务枢纽方面，凭借家庭医生团队，为用户提供全病程管理式的医疗服务。在供给能力建设方面，提供7×24小时的在线问诊，形式涵盖图文及音视频。到店服务网络目前已覆盖全部三级医院及市场主流的体检机构。同时，随着企业健管服务的不断发展，到企的服务场景、服务种类不断丰富，服务网络不断扩大。

“展望未来，平安健康将坚守管理式医疗的战略定位，秉承‘省心、省时、又省钱’的价值主张，为更多优秀企业提供健康管理综合解决方案，为助力健康中国建设作出应有贡献。”李斗说。