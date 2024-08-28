国家卫健委印发肺癌和结直肠癌的筛查与早诊早治方案

人民网北京8月28日电 （记者乔业琼）据国家卫健委官网消息，为贯彻落实《健康中国行动——癌症防治行动实施方案（2023-2030年）》有关要求，进一步规范肺癌和结直肠癌的筛查与早诊早治工作，指导各级癌症防治机构提高防治能力，提升防治效果，国家卫健委组织专家研究制定了《肺癌筛查与早诊早治方案（2024年版）》和《结直肠癌筛查与早诊早治方案（2024年版）》。

按照上述方案要求，肺癌应尽早诊断并及时接受规范化治疗。肺癌的早期诊断主要依赖影像学检查，必要时可结合病理学检查。临床确诊的肺癌分期检查方法应包括（颈）胸/腹（盆）部增强CT、气管镜、MRI、PET-CT及超声检查等。分期参见国际抗癌联盟（UICC）TNM分期系统（第8版），分型参考世界卫生组织2021年肺癌组织学分型标准。

结直肠癌应尽早诊断，尽早治疗。建议所有腺瘤、息肉，尤其是癌前病变和结直肠癌患者及早接受规范化治疗。结直肠癌前病变包括直径≥l0mm的腺瘤，绒毛结构≥25%的腺瘤（即绒毛状腺瘤或混合性腺瘤），伴高级别上皮内瘤变的其他病变。组织病理学是诊断结直肠肿瘤的金标准，应尽可能获取组织病理学诊断。临床分期诊断方法包括胸、腹、盆部增强CT，依据医疗条件还可选择超声检查、染色放大内镜、超声内镜（EUS）、MRI及PET-CT等影像学评估方法。临床及病理分期参考国际抗癌联盟（UICC）TNM分期系统（第8版）。