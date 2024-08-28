国家医保局：今年1至7月，职工医保个账家庭共济超227亿元

人民网北京8月28日电 （记者乔业琼）据国家医保局官网消息，2024年1至7月职工医保个人账户家庭共济1.91亿人次，共济金额227.38亿元。

北京、天津、河北、山西、内蒙古、吉林、黑龙江、上海、江苏、安徽、福建、江西、山东、湖南、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆共25个省份以及新疆生产建设兵团，只要共济人、被共济人在同一省份内参保，无论是否在同一个城市，都可以实现个人账户资金的家庭共济。

共济人次较多的省份包括浙江、江苏、广东、北京、上海等；共济金额较大的省份包括浙江、江苏、广东、北京、重庆等；共济金额占同期个人账户支出比例较高的省份包括天津、重庆、青海、云南、江西等。

从共济地域看，同一统筹区（通常是同一个市）内家庭共济1.8亿人次，共济金额208.32亿元；省内跨统筹区家庭共济1095.83万人次，共济金额19.06亿元。

从共济用途看，用于支付在定点医疗机构就医发生的个人负担的医疗费用212.39亿元，用于支付在定点零售药店发生的个人负担的费用9.67亿元，用于参加居民基本医保等的个人缴费3.77亿元（居民医保缴费主要集中在每年9月至当年年底）。

截至8月15日，河北、湖南、西藏等省份已按照国办最新文件要求，将职工医保个人账户家庭共济范围由“配偶、父母、子女”扩大至“近亲属”。