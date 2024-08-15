莫让防晒成隐患 暑期骑行这些随身装备会增加事故风险

暑期正值人们出行高峰期，骑行过程中的安全隐患容易让人忽略，有些行为不仅会威胁自己和他人的出行安全，还可能会触碰法律的红线。

夜骑莫任性 闯红灯酿事故骑车人负全责

头戴头盔，身着专业的骑行服，脚踩着价格不菲的专业自行车在城乡道路漫游骑行，这样的骑行团如今越来越常见。近期，江西赣州警方公布的一起交通事故案件中，骑行爱好者丁某在夜色中骑着专业自行车在机动车道行驶，面对前方红灯信号，丁某选择直行通过。此时，路旁的钟某骑电动自行车沿人行横道横穿马路，自行车与电动车发生猛烈碰撞。经认定，此次事故由于丁某闯红灯和违规在机动车道内行驶导致，承担事故全部责任。

交警提醒，夜间骑车同样要遵守交通法律法规，切勿抱有侥幸心理。

多种防晒服装存在交通安全隐患

选择在白天出门也要注意避免各类安全隐患，晴晒天气，很多人在骑行过程中都会全副武装，穿着防晒衣、戴防晒帽和防晒面罩。近日，在江西省鹰潭市某城市主干道上，一名女子骑行时，身上穿着的长款防晒衣卷入车后轮，造成轮胎卡死，车子摔倒在路中间，女子受伤。

事实上，有些骑行人穿戴的大帽檐遮阳帽，也同样有安全隐患，遮阳帽虽能抵挡太阳对人脸两侧的照射，但会对驾驶人造成较大的视线盲区。

不仅是防护穿戴，有的出行者还会给自己的电动车或摩托车安装防晒设备，交警表示，无论是哪种样式的遮阳伞，都属于车辆改装的违法行为。

“避晒式”等红灯方式影响通行秩序

骑行过程中等红灯，有些怕晒的汽车、摩托车、电动车驾驶人选择将车辆停在阴凉处，不仅妨碍其他车辆正常通行，还容易引发交通拥堵。

交警表示，像这种“避晒式”等红灯是一种不文明的驾驶行为，可能会影响其他驾驶人的视线，在转弯或变道时增加交通事故风险。