今夏，年轻人偏爱中式养生水

红豆薏米水、桂圆水、陈皮水、红枣枸杞水……今年夏天，各类中式茶饮占据了大小商超的货架，成为品牌竞相争夺的新赛道，也成为许多年轻人的新选择。

“伏天太闷太热，就想喝点清凉的，也让嘴里有点滋味，红豆薏米水甜度适中口感也不错，听说还能祛湿，7月买的饮料差不多一半都是它。”家住江苏常州的余彦说。她注意到，这个夏天，大到连锁商场，小到家庭经营的小卖部，这类中式茶饮在货架上悄然占据了一席之地。

“我去年冬天第一次见到还有卖红豆水的，当时就想起小时候妈妈经常煮给我喝的清甜红豆汤，决定买一瓶尝尝。”在天津上大学的胡依可说，“去年这样的产品只看到一个品牌的，摆在靠边位置，今年入夏那会儿发现货架上一排都是，花样也变多了。”

笔者走访大小商超、浏览电商页面，发现这类中式茶饮主打传统中式养生概念，大都为即饮饮料，配料中包含中式汤水的常见成分如红豆、薏米、枸杞、红枣、绿豆等，无糖或低糖的居多，并以清凉的口感和健康的理念赢得大量消费者，也被市场广泛称为“中式养生水”。

前瞻产业研究院发布的《2024年中国中式养生水行业发展趋势洞察报告》显示，2023年中国中式养生水市场规模达到了4.5亿元，同比增长超过350%。预计未来5年内，中式养生水市场的复合增速将超过88%。在迅猛发展的势头中，越来越多品牌也争相竞逐新赛道，市场机构统计显示，去年有5个品牌入局中式养生水领域，今年前5个月就有10个品牌接连进入，逐渐在即饮饮料市场中形成一个不容小觑的细分领域。

中式养生水缘何能在火爆的即饮饮料市场崭露头角？

湖南大学工商管理学院副教授彭璐珞认为这背后有多层面原因。“首先，健康中国建设大力推进，大健康产业潜力巨大。许多品牌在此趋势下积极布局，通过品牌和产品创新开创新消费赛道，并利用社交媒体营销带动消费风潮。”彭璐珞说，随着消费者对传统中医理念的认知度和接受度提升，饮料行业从零添加、减糖等“减法”思维向促健康、助养生等“加法”思维转变，逐步涌现出一批基于“药食同源”等中医理念、主打中式养生的饮料产品。萃取提炼和食品贮存等工艺与技术的不断提升，也为即饮饮料更纯粹的配料表提供了底气。

“同时，消费者尤其是年轻人对健康类产品有了更高需求，中式养生水就在这样的背景下得以迅速发展。”彭璐珞说，很多年轻消费者既想要健康，又大多没有时间精力自己在家熬养生汤，便捷易得是刚需。一瓶中式养生水带有“文化”与“养生”两大标签，满足了消费者“既要又要”的需求。

作为一种体验型消费品，消费者自身并不容易在短时间内判断产品是否真的能带来养生效果，但从品牌联想来看，中式、养生常与自然、真诚、纯正等概念密切关联。彭璐珞认为，入局的商家应以品质优先，真正以守护和提升消费者健康为宗旨，而不仅仅是在概念上制造噱头。“随着消费者健康观念日益提升、消费升级持续驱动，未来中式养生水市场可观。”彭璐珞说。

从重视配方到“中式养生”，可以看出，这阵健康之风在饮料行业“刮”得更盛了。