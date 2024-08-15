磁共振成像可预测心力衰竭风险

科技日报讯 （记者张佳欣）心力衰竭是一种由心脏内部压力升高所导致的致命疾病。英国东英吉利大学和伦敦玛丽女王大学的最新研究表明，磁共振成像（MRI）扫描或可取代侵入式心脏检查，可靠评估心脏内部压力，从而预测患者是否会发展为心力衰竭。相关论文12日发表在《欧洲心力衰竭杂志》上。

心脏MRI使用强磁场和无线电波扫描，创建心脏详细图像。与X射线或CT扫描不同，它不使用有害辐射。

此前研究已表明，心脏MRI技术可评估心脏内部压力，并与心力衰竭的症状和体征相关联。然而，科学家尚不清楚压力水平能否预测普通人的心力衰竭风险。

在新研究中，团队利用人工智能技术对39000名英国生物银行参与者的心脏MRI数据进行了分析，并估算了心脏内部压力。随后，他们评估了每个参与者的风险因素以及在未来6年中发生心力衰竭的可能性。

结果发现，在6年随访期间，MRI测量显示心脏压力较高的参与者发生心力衰竭的风险增加了5倍。

这项研究还确定了导致心脏压力升高进而引发心力衰竭的关键风险因素。这些风险因素包括年龄超过70岁、高血压、肥胖、酒精摄入以及男性性别。通过结合这些因素，团队开发了一个预测个体心力衰竭风险的模型。这一进展有助于心力衰竭的预防、早期发现和治疗，从而挽救更多生命。