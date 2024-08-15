淋雨后如何避免受寒？中医专家支招

在湿热之邪较盛的伏天中，突然淋雨不仅容易导致关节炎和风湿病的发作，还可能因受寒引发感冒，进一步诱发肺炎、心肌炎等严重疾病。为此，人民网采访了温州市中医院呼吸与危重症医学科主治中医师方涛，为大家提供一些有效的调节方法，以帮助减少淋雨后受寒的风险。