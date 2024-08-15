CT检查，价格便宜了

登记预约、候诊检查、领取结果……天气炎热，四川成都市第五人民医院放射科的走廊上，患者和家属来来往往，步履匆忙。50岁出头的陈大姐坐在紧邻诊室的椅子上，时不时看向显示就诊号码的电子屏。“医生吩咐随访，3个月来门诊做一次CT，观察病灶变化。”陈大姐说。

说话间，陈大姐拧开矿泉水瓶盖，喝了一大口，“太热了，来一次可不容易！”陈大姐家在农村，离成都3个多小时车程，从2022年接受治疗算起，陈大姐已经在家和成都市第五人民医院间辗转两年有余了。“最开始检查时每次将近1000元，现在一次少花100多元呢。”说起CT检查的费用，陈大姐感觉到了变化。

“该我了！”看到电子屏提醒，陈大姐起身往CT室走去。在放射科主治医师唐思诗的指导下，陈大姐躺上检查床，接受胸部、上腹部等4个部位的平扫检查。

“CT检查是按照部位收费的，像陈大姐这样的患者，最能感受到价格调整带来的实惠。”据唐思诗介绍，从今年1月1日起，成都市公立医疗机构医疗服务价格进行了调整，共450项，其中降低大型医用设备检查类项目价格16项，CT检查价格下调，平扫从每个部位240元降至200元，增强扫描从285元降至240元。

“陈大姐每次做4个部位的检查价格调整前得花960元，现在直接降到800元，一年4次随访，加起来也省不少钱呢！”唐思诗说。

四川省医院协会医保专委会副秘书长何麒介绍，2016年以来，成都市共进行了5次医疗服务项目价格调整，其中两次下调CT检查价格。“这与设备的国产化程度越来越高密不可分，一台国产CT机的价格大约是进口设备的1/3。”

“两个小时左右可取报告。”唐思诗一边继续手里的工作，一边叮嘱陈大姐。

“包括CT项目在内，我们科室平均每天接待患者1200多人，其中有10%—20%需要做CT增强扫描。”唐思诗说，成都市第五人民医院放射科从2019年起陆续新增4台国产设备，“新进的国产设备成像清晰、扫描速度快、操作界面便捷，大大提高了检查效率，也缩短了患者的等待时间。”像陈大姐这样的病患，少等一天就意味着少一天吃住行的开支，“两个小时取报告”无疑是他们盼望已久的好消息。

检查价格更低了，效率更高了，还能增加接受度。“CT检查价格的下调不仅减轻了患者的负担，还让更多高危人群有意愿主动接受肺癌早筛。”唐思诗说，“附近乡镇上的公立二乙医院，经过这一轮降价，普通CT检查最低一次不到50元。”

两个小时很快过去，肿瘤科主治医师张医生告诉陈大姐：“您这次扫描结果没有什么异常变化，记得按时随访。”“好嘞！”陈大姐高兴地说。

《 人民日报 》（ 2024年08月15日 15 版）