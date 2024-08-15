期待更多这样的便民之举

近日，重庆迎来持续高温天气。为满足群众避暑纳凉的需求，重庆轨道集团在各车站设置了140个纳凉区。区域内摆放凳子等设施，并准备了防暑降温用品，以备不时之需。

地铁站区域宽敞，空调开放，在内部设立纳凉区，是值得点赞的便民之举。不论是在户外工作的建筑工人、快递小哥，还是周边的老人、孩子，都能在这里享受“清凉”。群众在暑热中有了休憩场所，公共空间得到充分利用，一座城市需要多一些这样暖心的举措。

推行更多暖心举措，要从老百姓需求出发。随着经济社会发展，人民美好生活需要日益增长，落实以人民为中心的城市发展理念，少不了对民生小事的关注。老百姓的急难愁盼，往往就隐藏在生活的细节里。比如，公交车的站点设置更合理；医院、景区停车问题得到更好解决；残疾人出行更便利……只有深入基层的边边角角，才能了解群众的热切呼声，把实事办到老百姓心坎里。

推行更多暖心举措，要从实际情况出发，巧妙设计解决方案。为满足需求，增建便民场所固然必要，但如何充分有效利用现有空间资源也值得深思。比如，注重城市“微空间”改造，在学校旁边、社区门口、街角空间等处，设计不同大小、不同功能的口袋公园；规划“桥下空间”“站内空间”，设置停车场、运动场或休息区……盘活公共资源，既可以提升空间利用率，也可以降低成本，在改善群众体验的同时，让城市运行更加合理。

地铁站里设置纳凉区只是第一步。如何同时保障地铁正常运行、维护好公共秩序，杜绝大声喧哗、设施损坏等，考验着管理者的工作能力。城市治理要强化精准思维，以绣花功夫把工作做实、做到位。公共场所一旦集成多种功能，必然会增加管理事项。这就要求相关部门考虑周全，扎实推进每一步工作，保障便民举措见实效有长效。

如何利用公共资源，体现着城市的管理思路与人文关怀。只有与城市发展相协调，与公众需求相匹配，才能实现公共资源的合理利用，不断提升居民的获得感、幸福感。

《 人民日报 》（ 2024年08月15日 14 版）