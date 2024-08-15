暑期，孩子“有所托”也“有所获”

社区里办的托管班，多样课程丰富暑期生活；写字楼里的“暑假学堂”，让家长上班、带娃两不误；返乡大学生来到农家书屋，陪伴孩子们度过一个书香暑假……各地探索推出的暑期托管服务，在一定程度上缓解了家长的带娃焦虑，也让孩子们拥有更加丰富多彩的假期生活。本报记者在湖北、吉林、江苏等地探访，看当地如何因地制宜，推动暑期托管工作惠民利民。

——编 者

湖北开办爱心托管班3000余个

写字楼里，有个“暑假学堂”

本报记者 吴 君

上午9点，湖北省武汉市武昌区一座写字楼里，传来清脆的读书声。循声推门，只见老师熊婧怡正带着20名学生晨读。这是武汉首个设在写字楼里的“暑假学堂”爱心托管班。

托管班的孩子基本上都是这座写字楼里的职工子女。托管班全程免费，上课时间基本与职工上下班时间同步。“我们每天上午9点前把孩子送来托管，中午带着孩子吃饭休息，下午再送回托管班。”家长姜琳峰介绍，托管班持续到下午5点半，如果父母加班还可以弹性延迟。

“暑假学堂”按照“楼宇提供场地，团委整合资源，社会贡献力量”模式开设。“班里的白板、电视、儿童书籍等，许多是职工主动提供的。”托管班负责人文乐甜说。

熊婧怡是湖北幼儿师范高等专科学校美术教育专业大一学生，也是“暑假学堂”助教。除了熊婧怡，“暑假学堂”还设有1名专业教师、1名助教和1名社区工作人员。为保障托管班安全运行，4名工作人员会对每个学生进行动态管理。“学生如果要外出，必须有工作人员陪同。我们还会登记家长的电话号码等信息，确保能及时联系。”熊婧怡说。

课间休息结束，熊婧怡走上讲台，开始讲解防溺水知识，学生们不时举手提问。“这里的学生来自不同小学，各个年级的都有。”文乐甜介绍，为了激发学生积极性，托管班开设了非遗知识、垃圾分类、硬笔书法等课程。同时，共青团武汉市武昌区委还联合多个单位，为托管班开设特色职业体验和科普教育课程。

课堂一角，两台手机正在线上同步直播。“这是共青团开展的‘暑假学堂·同上一堂课’活动，内容涵盖思政教育、生命安全和中华优秀传统文化等。”共青团湖北省委书记刘治田介绍，团省委还组织编写了教学课程参考大纲，为托管班提供170节课程资源包。

自今年7月以来，湖北省已开办“暑假学堂”爱心托管班3000余个，组织招募志愿服务团队700余支，1.3万余名志愿者经培训后上岗，服务少年儿童超过10万人次。“‘暑假学堂’爱心托管班已纳入2024年湖北省民生实事项目，服务对象主要是小学阶段的学生，优先服务农村留守儿童、外来务工人员子女、城市中低收入家庭子女、双职工家庭子女等。”刘治田说。

吉林长春引入社会力量，帮助照看孩子

义和社区，办起暑假托管班

本报记者 刘以晴

宣纸展开铺平，轻缓研墨。正值暑假，走进吉林省长春市朝阳区永昌街道义和社区党群服务中心二楼，十来个孩子端坐桌前，一堂书法课正在进行。“脊背挺直，握笔的手掌心要空。”教师刘银成教得认真，不时弯下身子，挨个指导。

这是义和社区开设的暑假托管班。2023年社区工作人员调研时发现，不少居民对假期托管需求强烈。有居民说：“我家是双职工，不好总麻烦老人。孩子自己在家，担心他不安全；送到教育机构，路远不说，也很难全天照料。”

为解决职工子女假期“看护难、吃饭难”问题，义和社区引入社会组织为中小学生开设暑假特色托管班，周一到周五开班，时间从7时30分到17时，为期7周。社区免费提供场地，将党群服务中心活动室设为托管班教室，午饭则由社区食堂提供。

“我们采取公益优先、价格普惠的原则，每周托管费360元，困难家庭可以免费参加。”承办托管班的社会机构负责人常玥说。

上午完成假期作业，下午开展书法、少儿编程、国际象棋等课程……常玥向记者展示了课程表。托管班还引入了朝阳区少年宫的师资团队，负责督学监管与课程教学。

“我最喜欢周五下午的非遗课程。剪纸、做油纸伞，做好的手工还可以带回家里，可有成就感了。”学生小杨说。

上个周末，社区还组织孩子们前往吉林省博物院参观。“博物馆里有很多剪纸艺术品，参观之后我想剪出更漂亮的图案。”小杨说。义和社区党委书记王亮说：“托管班不仅要让孩子们‘有场地’‘有照看’，更要让孩子们的假期丰富多彩。”

傍晚，党群服务中心只剩下两三个孩子，王亮正陪着他们玩耍。居民李先生匆匆赶来，“路上堵车，来晚了。”王亮笑着说，“没啥，有事来晚了也正常。孩子在托管班，您放心！”托管期间，为保证学生安全，社区党群服务中心安保人员下班时间延后半小时。

“本期托管班结束后，我们会及时总结经验，把服务做得更好，争取让假期托管走进更多社区。”常玥说。

江苏宜兴开展阅读志愿服务

农家书屋，返乡大学生来“带娃”

本报记者 白光迪

“大家看，这就是荒岛漂流的鲁滨逊。”返乡大学生董雯怡的声音很温柔。小朋友们好奇地问：“董老师，鲁滨逊一个人在岛上不害怕吗？”董雯怡回答：“害怕是人之常情，但鲁滨逊用勇气和智慧战胜恐惧，学会了在逆境中生存。”

江苏省宜兴市新街街道氿南社区的农家书屋内，坐了20多名儿童。窗外，鸟鸣声此起彼伏，与屋内师生的欢笑声、讨论声交织在一起。

跟随董雯怡的讲解，孩子们被书中情节深深吸引。他们时而为鲁滨逊的遭遇捏一把汗，时而为他的成功欢呼。董雯怡则适时地引导孩子们思考，“如果你们是鲁滨逊，会如何面对困境？”孩子们踊跃发言，书屋内充满了热烈的讨论声。

为持续促进全民阅读，丰富青少年暑期文化生活，今年宜兴市新街街道、徐舍镇等地以农家书屋为平台，以青少年暑期教育活动为载体，开展返乡大学生阅读志愿服务活动。

暑假前，董雯怡看到志愿者招募的信息，决定报名，回到老家附近的氿南社区担任志愿老师。她觉得，对于前来读书的孩子们来说，一个整洁有序、分类明确的阅读环境很重要。每天一早，她会细心地将前日翻乱的书架重新布置，根据孩子们的兴趣爱好贴上书籍分类标签，一目了然。

“暑期还没开始，就有居民早早打电话来给孩子预订名额。”氿南社区党总支副书记夏雪芳说，农家书屋的阅读环境，可以让孩子少用手机等电子产品，培养阅读兴趣，拓宽知识视野。

新街街道招募大学生志愿者与党员干部一起，引导学生们阅读课外读物，开展防溺水、防电信诈骗等安全教育；徐舍镇将小酥糖制作工艺、手工刻纸等特色非遗项目带进农家书屋，让孩子们体验非遗文化……宜兴多地开展丰富多彩的活动，营造书香氤氲的文化假期，让农家书屋成为孩子们的“知识充电站”。

《 人民日报 》（ 2024年08月15日 13 版）