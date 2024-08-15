老年服务队，服务暖民心

绿灯行红灯停，上学路上靠右行；细观察不猛跑，扶稳坐好不打闹……日前，在内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区诃额伦街道昭君社区，刘啸带领小朋友们背诵着他自编的交通安全歌谣。

64岁的刘啸是鄂尔多斯市公安局一名退休干部，去年参加了银曦先锋志愿服务队。他每天除了练书法、学摄影外，还把身边的典型人物和事例作为素材，在社区开展法律法规和安全知识宣传等活动。

82岁的李存喜是一名退伍老兵，他时常背一个小包，装上一些党章和党史书籍，去社区、机关单位、学校、工矿企业义务讲党课、讲革命故事。他生动有趣的讲解，受到大家的欢迎。

银曦先锋志愿服务队成立于2023年3月，由鄂尔多斯市直单位的退休干部组成。成立以来，队员们深入基层，积极参与社区治理、矛盾纠纷化解、文明城市创建、公共事业发展等各项志愿服务活动。该服务队现已吸纳银发志愿者60余名，参与志愿服务2200余人次。

“尤兰娥阿姨去年被推选为公园大道小区业委会主任，在她的带动下，小区老党员主动亮身份、作贡献，协助社区开展各项工作，为我们解决了不少难题。”东胜区园林社区党总支书记、居委会主任李威娜说。

“近年来，我们不断健全志愿服务体系，做好离退休干部党建工作，强化激励关怀，组织引导离退休干部发挥余热。今后，我们将继续搭建平台、创造条件，鼓励离退休干部为鄂尔多斯高质量发展作出新贡献。”鄂尔多斯市委组织部副部长、老干部局局长苏振平说。

《 人民日报 》（ 2024年08月15日 11 版）